RTVI: в Анталье задержан организатор хищений из филиала Соцфонда
В турецкой Анталье был задержан экс-управляющий ингушским филиалом Соцфонда России (СФР) Ислам Сейнароев, который, по версии следствии, является одним из организаторов миллиардных хищений из ведомства. Об этом пишет RTVI со ссылкой на источники.
При задержании Сейнароев не оказывал сопротивления. В Турции он занимался оптовыми поставками фруктов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. При этом в декларациях чиновника, опубликованных на сайте СФР, зарубежная недвижимость не указана.
Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Расследование хищений из Социального фонда продолжается с февраля 2023 г. По делу проходят около 40 фигурантов, в основном бывшие сотрудники ингушских отделений СФР и «Почты России». Организатором преступного сообщества следствие считает Магомед-Башира Калиматова. Общий ущерб превышает 2 млрд руб.
Сейнароев, по данным следствия, был второй по значимости фигурой в этой схеме – он связывал организаторов с исполнителями.