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RTVI: в Анталье задержан организатор хищений из филиала Соцфонда

Ведомости

В турецкой Анталье был задержан экс-управляющий ингушским филиалом Соцфонда России (СФР) Ислам Сейнароев, который, по версии следствии, является одним из организаторов миллиардных хищений из ведомства. Об этом пишет RTVI со ссылкой на источники.

При задержании Сейнароев не оказывал сопротивления. В Турции он занимался оптовыми поставками фруктов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. При этом в декларациях чиновника, опубликованных на сайте СФР, зарубежная недвижимость не указана.

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Расследование хищений из Социального фонда продолжается с февраля 2023 г. По делу проходят около 40 фигурантов, в основном бывшие сотрудники ингушских отделений СФР и «Почты России». Организатором преступного сообщества следствие считает Магомед-Башира Калиматова. Общий ущерб превышает 2 млрд руб.

Сейнароев, по данным следствия, был второй по значимости фигурой в этой схеме – он связывал организаторов с исполнителями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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