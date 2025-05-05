RTVI: в Анталье задержан организатор хищений из филиала Соцфонда

При задержании Сейнароев не оказывал сопротивления. В Турции он занимался оптовыми поставками фруктов, а также сдавал в аренду принадлежащие ему виллы. При этом в декларациях чиновника, опубликованных на сайте СФР, зарубежная недвижимость не указана.