Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы возросло до четырех

4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы прогремел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. По данным МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них были организованы пункты временного размещения.