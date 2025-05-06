Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы возросло до четырех
Количество погибших в результате взрыва газа и пожара в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства уточнил, что на месте разбора завалов в квартире обнаружили тело женщины. Он уточнил, что все погибшие являются членами одной семьи. Они проживали в квартире, где произошел взрыв.
4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы прогремел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. По данным МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них были организованы пункты временного размещения.
В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.