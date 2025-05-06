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Число погибших при пожаре в доме на юго-западе Москвы возросло до четырех

Ведомости

Количество погибших в результате взрыва газа и пожара в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что на месте разбора завалов в квартире обнаружили тело женщины. Он уточнил, что все погибшие являются членами одной семьи. Они проживали в квартире, где произошел взрыв.

4 мая в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы прогремел взрыв в жилом доме, после чего начался пожар. По данным МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате инцидента пострадали пять человек. Спасатели провели эвакуацию жильцов. Для них были организованы пункты временного размещения.

В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Прокуратура проводит проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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