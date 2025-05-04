Что известно о взрыве в многоэтажке на юго-западе Москвы

Что известно о взрыве в многоэтажке на юго-западе МосквыВ МЧС подтвердили гибель двух человек
В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилой многоэтажке, после чего начался пожар, сообщает столичное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.
Инцидент прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте работают городские службы, в том числе медики и спасатели. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, пообещал он. «Причины устанавливаются», – написал мэр в своем Telegram-канале.
В связи с инцидентом в доме по ул. Генерала Тюленева возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
В МЧС заявили, что в доме на балконе девятого этажа обнаружены тела двух погибших, спасатели решили провести эвакуацию жильцов в том числе из соседних подъездов. Согласно предварительной информации, пострадали пять человек. Для эвакуированных организованы пункты временного размещения.
Около 22:30 в МЧС рассказали, что открытое горение в многоэтажке было ликвидировано. Чуть позже в ведомстве отчитались о полной ликвидации пожара, площадь которого достигала 100 квадратных метров. Огонь охватил две квартиры на разных этажах – восьмом и девятом, между ними обрушилось перекрытие.
Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. Среди пострадавших – двое детей. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, угрозы жизни детей нет.
Telegram-канал Baza сообщает, ссылаясь на предварительные данные, что причиной возгорания мог стать взрыв газа.