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Что известно о взрыве в многоэтажке на юго-западе Москвы

В МЧС подтвердили гибель двух человек
Филипп Иванов
Илья Зорин / ТАСС
Илья Зорин / ТАСС

В районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел взрыв в жилой многоэтажке, после чего начался пожар, сообщает столичное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

Инцидент прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте работают городские службы, в том числе медики и спасатели. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, пообещал он. «Причины устанавливаются», – написал мэр в своем Telegram-канале.

В связи с инцидентом в доме по ул. Генерала Тюленева возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

В МЧС заявили, что в доме на балконе девятого этажа обнаружены тела двух погибших, спасатели решили провести эвакуацию жильцов в том числе из соседних подъездов. Согласно предварительной информации, пострадали пять человек. Для эвакуированных организованы пункты временного размещения.

Около 22:30 в МЧС рассказали, что открытое горение в многоэтажке было ликвидировано. Чуть позже в ведомстве отчитались о полной ликвидации пожара, площадь которого достигала 100 квадратных метров. Огонь охватил две квартиры на разных этажах – восьмом и девятом, между ними обрушилось перекрытие.

Как рассказали в департаменте здравоохранения Москвы, на месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. Среди пострадавших – двое детей. Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, угрозы жизни детей нет.

Telegram-канал Baza сообщает, ссылаясь на предварительные данные, что причиной возгорания мог стать взрыв газа.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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