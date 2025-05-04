Что известно о взрыве в многоэтажке на юго-западе Москвы

Около 22:30 в МЧС рассказали, что открытое горение в многоэтажке было ликвидировано. Чуть позже в ведомстве отчитались о полной ликвидации пожара, площадь которого достигала 100 квадратных метров. Огонь охватил две квартиры на разных этажах – восьмом и девятом, между ними обрушилось перекрытие.