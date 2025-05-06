Информация о четвертом погибшем при взрыве в доме в Москве не подтвердилась
Информация о четвертом погибшем в результате взрыва газа и последующего пожара в жилом многоэтажном доме на юго-западе Москвы не подтвердилась. На месте разбора завалов нашли тело женщины, которая уже входила в число жертв. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По уточненной информации, эту погибшую обнаружили накануне, а сегодня завершили работу по извлечению тела», – уточнил собеседник агентства.
Взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел вечером 4 мая. После начался пожар. По информации МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Уточнялось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате инцидента погибли три человека, пострадали еще пять. Спасатели эвакуировали жильцов. Для них организовали пункты временного размещения.
В связи с пожаром возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.