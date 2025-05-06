Информация о четвертом погибшем при взрыве в доме в Москве не подтвердилась

Взрыв в жилом доме в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы произошел вечером 4 мая. После начался пожар. По информации МЧС России, загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах. Уточнялось, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. В результате инцидента погибли три человека, пострадали еще пять. Спасатели эвакуировали жильцов. Для них организовали пункты временного размещения.