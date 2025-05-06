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Защита генерала Попова обжаловала приговор

Ведомости

Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала апелляционную жалобу на приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Буйновского.

24 апреля суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Суд также лишил его воинского звания и назначил штраф в размере 800 000 руб. Тогда Буйновский заявил «Ведомостям», что сторона защиты намерена обжаловать приговор.

Попова арестовали в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. 28 февраля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО на два месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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