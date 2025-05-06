Защита генерала Попова обжаловала приговор

Попова арестовали в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. 28 февраля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО на два месяца.