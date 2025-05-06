Защита генерала Попова обжаловала приговор
Защита бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова подала апелляционную жалобу на приговор, сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Буйновского.
24 апреля суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Суд также лишил его воинского звания и назначил штраф в размере 800 000 руб. Тогда Буйновский заявил «Ведомостям», что сторона защиты намерена обжаловать приговор.
Попова арестовали в мае 2024 г. Позднее его перевели под домашний арест. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и бизнесменом Сергеем Моисеевым. Они причастны к хищению в 2023 г. более 1700 т изделий металлопроката на 130 млн руб. 28 февраля 2025 г. Тамбовский гарнизонный военный суд заменил Попову меру пресечения с домашнего ареста на заключение в СИЗО на два месяца.