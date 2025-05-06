Мишустин призвал частный бизнес активнее участвовать в строительстве аэропортов
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал представителей частного сектора активнее участвовать в реализации проектов, связанных с развитием инфраструктуры аэропортов. Об этом он заявил в ходе совещания в здании нового терминала аэропорта Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова.
Глава правительства напомнил, что этот объект был построен преимущественно за счет внебюджетных источников и при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ в рамках проекта «Фабрика проектного финансирования». По его словам, это хороший пример ответственного участия бизнеса в развитии ключевых объектов инфраструктуры.
Он подчеркнул, что масштабные задачи в сфере модернизации аэропортов требуют привлечения предпринимателей, которым выгодно инвестировать в высокотехнологичные и востребованные инициативы.