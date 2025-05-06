Мишустин призвал частный бизнес активнее участвовать в строительстве аэропортов

Глава правительства напомнил, что этот объект был построен преимущественно за счет внебюджетных источников и при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ в рамках проекта «Фабрика проектного финансирования». По его словам, это хороший пример ответственного участия бизнеса в развитии ключевых объектов инфраструктуры.