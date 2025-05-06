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Московский суд оштрафовал три мессенджера на 2,6 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал иностранные мессенджеры Threema GmbH, Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» на общую сумму в 2,6 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ и оштрафованы на 800 000 руб. каждый.

Threema GmbH был оштрафован по ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ (повторное нарушение, ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). Он попал под максимальные санкции и должен будет выплатить 1 млн руб.

30 апреля Таганский суд привлек мессенджер Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. за то же правонарушение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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