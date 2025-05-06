Московский суд оштрафовал три мессенджера на 2,6 млн рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал иностранные мессенджеры Threema GmbH, Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» на общую сумму в 2,6 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.