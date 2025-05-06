Московский суд оштрафовал три мессенджера на 2,6 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал иностранные мессенджеры Threema GmbH, Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» на общую сумму в 2,6 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Gultsch & Weiss GbR и PageBites Inc были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ и оштрафованы на 800 000 руб. каждый.
Threema GmbH был оштрафован по ч. 2 ст. 13.39 КоАП РФ (повторное нарушение, ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ). Он попал под максимальные санкции и должен будет выплатить 1 млн руб.
30 апреля Таганский суд привлек мессенджер Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. за то же правонарушение.