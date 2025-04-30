Суд оштрафовал Viber на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей
Таганский районный суд Москвы привлек мессенджер Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями», сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
«Мировой судья судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.ár.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ», – говорится в сообщении. Сумма штрафа минимальная при нарушении этой статьи КоАП.
Вчера, 29 апреля, Таганский районный суд оштрафовал компании My.Games и Activision Blizzard, которые занимаются разработкой компьютерных игр, за неисполнение правил деятельности на территории России. В феврале суд признал виновным мессенджер WhatsApp,