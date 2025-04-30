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Суд оштрафовал Viber на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы привлек мессенджер Viber к административной ответственности и назначил штраф в 800 000 руб. за «неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями», сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Мировой судья судебного участка Nº422 Таганского района города Москвы признал Вайбер Медиа С.ар.л (Viber Media S.ár.l) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ», – говорится в сообщении. Сумма штрафа минимальная при нарушении этой статьи КоАП.

Вчера, 29 апреля, Таганский районный суд оштрафовал компании My.Games и Activision Blizzard, которые занимаются разработкой компьютерных игр, за неисполнение правил деятельности на территории России. В феврале суд признал виновным мессенджер WhatsApp, (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и оштрафовал компанию на 17 млн руб. (нарушение было повторным).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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