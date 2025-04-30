Суд оштрафовал Viber на 800 000 рублей за неисполнение обязанностей

Вчера, 29 апреля, Таганский районный суд оштрафовал компании My.Games и Activision Blizzard, которые занимаются разработкой компьютерных игр, за неисполнение правил деятельности на территории России. В феврале суд признал виновным мессенджер WhatsApp, (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ и оштрафовал компанию на 17 млн руб. (нарушение было повторным).