WhatsApp оштрафован судом на 17 млн рублей

19 декабря WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Сделали это принудительно. Решение было связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы. В Роскомнадзоре поясняли, что сервисы, которые фактически распространяют информацию, теперь будут считаться таковыми официально.