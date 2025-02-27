WhatsApp оштрафован судом на 17 млн рублей
Таганский райсуд Москвы оштрафовал WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на 17 млн руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Речь идет о совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, это повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Максимальное наказание по этой статье – 18 млн руб.
23 декабря 2024 г. сенатор Артем Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 г. Он пояснял, что развитие ситуации будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и предоставления ее по просьбе ФСБ.
19 декабря WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Сделали это принудительно. Решение было связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы. В Роскомнадзоре поясняли, что сервисы, которые фактически распространяют информацию, теперь будут считаться таковыми официально.