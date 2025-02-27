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WhatsApp оштрафован судом на 17 млн рублей

Ведомости

Таганский райсуд Москвы оштрафовал WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) на 17 млн руб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о совершении административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, это повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Максимальное наказание по этой статье – 18 млн руб.

23 декабря 2024 г. сенатор Артем Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 г. Он пояснял, что развитие ситуации будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и предоставления ее по просьбе ФСБ.

19 декабря WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации. Сделали это принудительно. Решение было связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы. В Роскомнадзоре поясняли, что сервисы, которые фактически распространяют информацию, теперь будут считаться таковыми официально.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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