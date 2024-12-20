Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информацииРешение связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы
Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из материалов ведомства.
По данным регулятора, мессенджер был внесен в реестр 19 декабря. Наряду с ним в список ОРИ попал Skype, зашифрованное приложение для общения и совместной работы Wire, мессенджер со сквозным шифрование Element и мессенджер KakaoTalk.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков пояснил «Ведомостям», что WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации, потому что он запустил функцию создания и ведения каналов, что позволяет размещать и продвигать большое количество информации.
Компании, которые включены в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они обязаны предоставлять эти данные.
Кусков предполагает, что WhatsApp не будет передавать данные Роскомнадзору, так как мессенджер принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена. Он предупреждает, что WhatsApp может ждать та же судьба, что и Instagram
WhatsApp является наиболее популярным мессенджером в России. Он охватывает 79% населения России старше 12 лет. Второе место занял Telegram (охват 72%). Третье место – Viber с охватом 26%.
Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В нем перечислены владельцы сайтов, программ и любых инструментов, которые помогают обмениваться электронными сообщениями в интернете: отправлять, получать, делать рассылки и как-то их обрабатывать.
Присутствие в реестре означает, что у государства есть полная информация о владельце конкретного сайта. РКН знает, кому принадлежат сайты из реестра, как связаться с этой компанией и людьми, что с них можно спрашивать, кому отправлять запросы или выставлять штрафы.
По состоянию на 20 декабря в реестре ОРИ числится 456 сервисов и компаний. Среди них: сервисы «Яндекса», «В контакте», а также форум «Пикабу».