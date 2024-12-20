Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Кусков предполагает, что WhatsApp не будет передавать данные Роскомнадзору, так как мессенджер принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена. Он предупреждает, что WhatsApp может ждать та же судьба, что и Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), и мессенджер в конечном итоге заблокируют.