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Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации

Решение связано с тем, что в мессенджере появились новостные каналы
Татьяна Мозолевская
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из материалов ведомства.

По данным регулятора, мессенджер был внесен в реестр 19 декабря. Наряду с ним в список ОРИ попал Skype, зашифрованное приложение для общения и совместной работы Wire, мессенджер со сквозным шифрование Element и мессенджер KakaoTalk.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков пояснил «Ведомостям», что WhatsApp внесли в реестр организаторов распространения информации, потому что он запустил функцию создания и ведения каналов, что позволяет размещать и продвигать большое количество информации.

Компании, которые включены в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они обязаны предоставлять эти данные.

Кусков предполагает, что WhatsApp не будет передавать данные Роскомнадзору, так как мессенджер принадлежит компании Meta, которая в России признана экстремисткой и запрещена. Он предупреждает, что WhatsApp может ждать та же судьба, что и Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) или Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), и мессенджер в конечном итоге заблокируют.

WhatsApp является наиболее популярным мессенджером в России. Он охватывает 79% населения России старше 12 лет. Второе место занял Telegram (охват 72%). Третье место – Viber с охватом 26%.

Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В нем перечислены владельцы сайтов, программ и любых инструментов, которые помогают обмениваться электронными сообщениями в интернете: отправлять, получать, делать рассылки и как-то их обрабатывать.

Присутствие в реестре означает, что у государства есть полная информация о владельце конкретного сайта. РКН знает, кому принадлежат сайты из реестра, как связаться с этой компанией и людьми, что с них можно спрашивать, кому отправлять запросы или выставлять штрафы.

По состоянию на 20 декабря в реестре ОРИ числится 456 сервисов и компаний. Среди них: сервисы «Яндекса», «В контакте», а также форум «Пикабу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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