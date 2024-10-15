Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Discord

Роскомнадзор напомнил, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушений требований законодательства России к организаторам распространения информации. Их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования Discord в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.