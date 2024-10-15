Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Discord
Роскомнадзор по-прежнему не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют», – уточнили в ведомстве.
Роскомнадзор напомнил, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушений требований законодательства России к организаторам распространения информации. Их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования Discord в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.
В ведомстве уточнили, что при использовании системы поиска материалов в едином реестре запрещенной информации нужно вводить в строку поиска ссылку конкретной страницы с нарушением, а не доменное имя сервиса.
9 октября председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Discord может возобновить работу в РФ после соблюдения требований Роскомнадзора. В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.
8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России за нарушение требований законодательства. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты.