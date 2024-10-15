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Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Discord

Ведомости

Роскомнадзор по-прежнему не видит оснований для разблокировки мессенджера Discord в России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Основания для разблокировки Discord в настоящее время отсутствуют», – уточнили в ведомстве.

Роскомнадзор напомнил, что доступ к мессенджеру был ограничен из-за нарушений требований законодательства России к организаторам распространения информации. Их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования Discord в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.

В ведомстве уточнили, что при использовании системы поиска материалов в едином реестре запрещенной информации нужно вводить в строку поиска ссылку конкретной страницы с нарушением, а не доменное имя сервиса.

9 октября председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Discord может возобновить работу в РФ после соблюдения требований Роскомнадзора. В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей.

8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджер в России за нарушение требований законодательства. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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