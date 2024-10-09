Telegram. Наиболее популярный в России мессенджер, который тоже активно использует сообщества и группы по интересам. Telegram предлагает групповые чаты, голосовые и видеозвонки, а также каналы с большим лимитом участников. Кроме того, в нем доступен функционал прямых сообщений и возможность создания ботов для различных целей. К сожалению, в отличие от Discord Telegram предлагает ограниченные возможности для настройки каналов и чатов, раздачи различных ролей и прав доступа пользователям, не интегрирован с игровыми платформами. Хотя Telegram предоставляет доступ к голосовым и видеозвонкам, в Discord есть специально разработанные голосовые каналы, которые поддерживаются более стабильно и подходят для длительных сеансов общения.