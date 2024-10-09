Что такое Discord и чем его можно заменитьВозможности мессенджера, причины блокировки и альтернативные сервисы
8 октября Роскомнадзор объявил о блокировке в России мессенджера Discord. По сообщению федеральной службы, причиной стало нарушение законодательства – невыполнение требования по удалению с платформы противоправного контента. «Ведомости» разобрались, насколько решение РКН станет критичным для российских пользователей Discord.
Почему Discord популярен
Платформа Discord предназначена для личного общения и создания сообществ. Мессенджер предлагает пользователям текстовые чаты, голосовые и видеозвонки, а также создание тематических каналов и серверов. В голосовых и видеочатах могут одновременно принимать участие до 25 пользователей, что особенно удобно для геймеров: они могут общаться во время игры, не покидая ее окно.
Кроме того, Discord использует гибкую систему серверов – каждый из них можно настроить под специфические нужды. Пользователи имеют возможность создавать роли и права, чтобы управлять доступом к различным каналам. Платформа интегрирована с другими сервисами, например, можно легко поделиться ссылкой на YouTube-видео или постом из социальных сетей.
Простота использования и расширенные индивидуальные настройки этих функций стали преимуществом Discord перед аналогичными платформами. Число зарегистрированных пользователей Discord в мире в 2024 г. удвоилось по сравнению с 2020 г. и составило 614 млн. По данным аналитического портала worldpopulationreview.com, в 2023 г. в США Discord ежемесячно использовали 244,5 млн юзеров, что составляло 27% мирового трафика платформы. Второе место занимала Бразилия с 115,9 млн пользователей в месяц (12,8% ежемесячного трафика). Замыкала тройку лидеров Россия с 39,9 млн пользователей (4,4%), за ней следовали Индия с 38,4 млн (4,24%) и Великобритания – 34,8 млн (3,85%).
Почему Discord блокируют в некоторых странах
Популярность Discord, особенно среди молодежи, стала поводом для беспокойства властей сразу нескольких стран. В России проблемы у платформы начались еще в 2023 г., когда ее оштрафовали на 6 млн руб. из-за за размещенного детского порно. Сервис начали блокировать или значительно замедлять его работу по решению Роскомнадзора с конца сентября 2024 г., 8 октября Discord был официально заблокирован в РФ и в Турции. В настоящее время он также запрещен в Омане, Иране, Египте, материковом Китае, ОАЭ и Северной Корее.
Чем можно заменить Discord
Существует несколько альтернативных сервисов, которые по своим функциям частично схожи с Discord.
Telegram. Наиболее популярный в России мессенджер, который тоже активно использует сообщества и группы по интересам. Telegram предлагает групповые чаты, голосовые и видеозвонки, а также каналы с большим лимитом участников. Кроме того, в нем доступен функционал прямых сообщений и возможность создания ботов для различных целей. К сожалению, в отличие от Discord Telegram предлагает ограниченные возможности для настройки каналов и чатов, раздачи различных ролей и прав доступа пользователям, не интегрирован с игровыми платформами. Хотя Telegram предоставляет доступ к голосовым и видеозвонкам, в Discord есть специально разработанные голосовые каналы, которые поддерживаются более стабильно и подходят для длительных сеансов общения.
Skype. Еще один ветеран среди приложений для общения, который до сих пор остается востребованным. Он идеально подходит для голосовых и видеозвонков, а также для проведения конференций. Его минус в том, что Skype в первую очередь интегрирован со службами Microsoft и ориентирован на деловое общение, в то время как Discord изначально был разработан для игровых и неформальных сообществ.
VK Messenger. Несмотря на то что он интегрирован с соцсетями и имеет похожий функционал, VK не предлагает специфических опций для игр: возможность присутствия в игре и оверлей – возможность переключаться между каналами на сервере, серверами и групповыми чатами, увеличивать или уменьшать звук участников канала или личных сообщений по отдельности, включать и выключать микрофон и звук. Оверлей работает в большинстве игр на DirectX, OpenGL и OpenGL+. В Discord есть разветвленная система ролей и инструментов модерации, которые позволяют эффективно управлять большими сообществами, в то время как VK Messenger предлагает менее развитые инструменты для этих целей.
TeamSpeak. Приложение, похожее на Discord, изначально предназначалось для коммуникации игроков. Оно имеет высокое качество голосового чата и низкую задержку. Однако у TeamSpeak менее удобный интерфейс и ограниченные возможности текстового общения, платформа не поддерживает видеозвонки, интерфейс TeamSpeak кажется устаревшим и менее интуитивным по сравнению с современными решениями. Для начала общения нужно создать сервер, который придется настроить вручную. Бесплатная версия позволяет подключать до 32 участников, однако для увеличения этого лимита требуется купить лицензию, что также может быть ограничением для некоторых пользователей.
Zoom. Платформа, которая стала настоящим хитом во время пандемии. Zoom – удобный видеокоммуникационный сервис, позволяющий проводить онлайн-встречи и вебинары. Он имеет широкий функционал для взаимодействия и совместной работы, но акцент на видеокоммуникацию делает его менее подходящим для повседневного текстового и голосового общения. Discord предоставляет более сбалансированный набор функций для разнообразных форматов общения и создания длительных сообществ.
Clubhouse. Относительно новая, но не вполне прижившаяся на рынке платформа, которая предлагает голосовой чат с возможностью создания тематических комнат для обсуждений, но не имеет того богатого набора текстовых и визуальных функций, которыми известен Discord. В отличие от Discord, Clubhouse не поддерживает универсальные чаты и гибкую настройку серверов, что ограничивает его использование в разнообразных сообществах.
Блокировка Discord станет проблемой для людей, которые привыкли использовать эту платформу для общения с друзьями и коллегами, организации мероприятий и обсуждения общих интересов и совместных интернет-игр. С другой стороны, это может стать стимулом для развития аналогичных мессенджеров и улучшения их функционала. Интересно, что среди причин блокировки платформы в Китае, кроме доступа к нежелательному контенту, в СМИ обсуждают возможность поощрять развитие местных приложений для социальных сетей, таких как WeChat, Douban, Sina Weibo, Tencent QQ и пр.
Вопрос в том, появятся ли заинтересованные игроки на российском IT-рынке, которые будут обладать достаточным финансовым и профессиональным ресурсом для создания подобного мессенджера. И сможет ли такой проект, ограниченный только российской аудиторией, стать окупаемым с учетом того, что подобные платформы рассчитаны в общем-то на нишевого потребителя, а оригинальная платформа Discord при этом продолжит набирать пользователей во всем мире.