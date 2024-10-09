Что случилось с Discord

В НИУ ВШЭ нет «институционального» использования Discord, уточнили в пресс-службе университета. По словам проректора НИУ ВШЭ Елены Одоевской, последние несколько лет университет переходит на отечественные IT-продукты. В частности, для видеовстреч и рабочих переписок сотрудников в ВШЭ пользуются в том числе приложениями «Яндекса». При этом источник, знакомый с организацией образовательного процесса в ВШЭ, говорит, что Discord использовался вплоть до последнего момента для коммуникаций между студентами и преподавателями.