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Что случилось с Discord

Мессенджер игнорировал требования РКН по блокировке контента и выплате штрафов
Виталий Крюков
Лиана Липанова
Максим Стулов / Ведомости

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к мессенджеру Discord, заявил вечером 8 октября представитель РКН. По его словам, мессенджер игнорировал требования удалить противоправный контент в приложении. Discord также не стал оплачивать назначенный судом штраф в размере 6 млн руб. за неудаление противоправной информации, отметили в РКН.

В июле 2023 г. 422-й участок мирового суда Таганского района признал мессенджер виновным в правонарушении за отказ удалить запрещенную информацию (ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ) и назначил штраф в 6 млн руб., писали «Ведомости». Из оглашенных в суде материалов следовало, что РКН требовал у компании удалить порновидеоролики и «вульгарные фото» с несовершеннолетними.

Еще один штраф Таганский суд Москвы вынес мессенджеру в конце сентября – на 3,5 млн руб. за неисполнение обязанностей владельцем социальной сети (ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ). В общей сложности от мессенджера требовали удалить 947 противоправных материалов, часть из них содержала призывы к самоубийству и пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщал представитель пресс-службы РКН в октябре.

Зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что власти пытались вести диалог с мессенджером об удалении нелегального контента. «Компания добилась того, к чему упорно шла еще с 2021 г., когда Discord был включен в список «на приземление». К сожалению, платформа решила игнорировать законодательство России, систематически отказывалась удалять контент», – констатировал единоросс.

C 20 сентября 2024 г. служба вынесла пять решений в части работы мессенджера в России, которые могли привести к блокировке, писал «Коммерсантъ». На сбои работы сервиса пользователи жаловались 17–18 сентября, следует из данных сервиса Downdetector. Сбои наблюдались и накануне блокировки 8 октября.

Также 1 октября ФСБ задержала 39 «сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций», сообщал центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Задержанные вели переписку с украинскими кураторами через Discord, говорилось там.

Discord – «своеобразный мессенджер, в котором сочетается малосочетаемое», считает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. Сервис позволяет быстро создавать каналы общения на большое количество пользователей, делиться изображением экрана устройства, подключать консоль для администрирования серверов и проводить онлайн-трансляции игр, объясняет эксперт. Аналогичной функциональности до сих пор нет даже в Telegram, говорит он.

Мессенджер позволяет обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, а также проводить видеоконференции, рассказал «Ведомостям» гендиректор информагентства TelecomDaily Денис Кусков. В основном мессенджер применялся среди геймеров, а также людей, которые очень «активно занимаются программированием», добавил он.

Discord также стал популярен среди студентов и сотрудников вузов во время дистанционного обучения из-за пандемии ковида в 2020–2022 гг. Например, в то время для проведения занятий Discord использовали преподаватели химического факультета МГУ им. Ломоносова, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к решениям факультета вуза. По его словам, преподаватели выбирали Discord потому, что приложение позволяло проводить конференции дольше 45 минут бесплатно в отличие от платформы Zoom.

«Ведомости» направили запросы в МГУ, МФТИ, РУДН, ИТМО, СПбГУ и МГИМО.

В НИУ ВШЭ нет «институционального» использования Discord, уточнили в пресс-службе университета. По словам проректора НИУ ВШЭ Елены Одоевской, последние несколько лет университет переходит на отечественные IT-продукты. В частности, для видеовстреч и рабочих переписок сотрудников в ВШЭ пользуются в том числе приложениями «Яндекса». При этом источник, знакомый с организацией образовательного процесса в ВШЭ, говорит, что Discord использовался вплоть до последнего момента для коммуникаций между студентами и преподавателями.

В РАНХиГС не использовали Discord в образовательных и рабочих процессах, заявили в пресс-службе академии. Потребности вуза в онлайн-коммуникации закрывают продукты «Яндекса» и МТС, отметили там.

Российскими аналогами Discord можно назвать «Яндекс.Телемост», «МТС Линк», Jazz by Sber и «Контур.Толк», говорит Вильянов: «Но эти сервисы удобны для рабочих процессов, а не для развлечений».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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