Роскомнадзор зафиксировал DDоS-атаки на свои ресурсы

Роскомнадзор зафиксировал DDоS-атаки на свои ресурсыОни «не достигают своей цели», заявили в ведомстве
В отношении ресурсов Роскомнадзора (РКН) финсируются DDoS-атаки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей, но атаки не достигают своей цели, заявили в РКН. Как сообщается, ресурсы работают без ограничений.
7 октября DDOS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.
Позднее официальные сайты и почтовые ящики судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» стали временно недоступны. Позже в объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга объяснили сбой внеплановыми техническими работами.