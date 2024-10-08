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Роскомнадзор зафиксировал DDоS-атаки на свои ресурсы

Они «не достигают своей цели», заявили в ведомстве
Ведомости

В отношении ресурсов Роскомнадзора (РКН) финсируются DDoS-атаки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей, но атаки не достигают своей цели, заявили в РКН. Как сообщается, ресурсы работают без ограничений.

7 октября DDOS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.

Позднее официальные сайты и почтовые ящики судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» стали временно недоступны. Позже в объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга объяснили сбой внеплановыми техническими работами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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