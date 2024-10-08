В объединенной пресс-службе судов объяснили сбой сайтов и ГАС «Правосудие»
Официальные сайты и почтовые ящики судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» временно недоступны в связи с внеплановыми техническими работами, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Как уточнила Лебедева в разговоре с «Ведомостями», проблемы будут устранены не ранее 18 октября.
С вечера 6 октября пользователи начали жаловаться на проблемы с доступом к сайту на домене sudrf.ru и сервисам ГАС «Правосудие».
«Поддержкой наших систем занимается ГАС "Правосудие", как нас известили, так мы и дали информацию», – рассказала Лебедева.
7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы медиахолдинга ВГТРК. Также хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили тогда «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.