В объединенной пресс-службе судов объяснили сбой сайтов и ГАС «Правосудие»

Официальные сайты и почтовые ящики судов общей юрисдикции, а также сервис ГАС «Правосудие» временно недоступны в связи с внеплановыми техническими работами, сообщила глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.