В ВГТРК сообщили о хакерской атаке

На момент написания текста прямые эфиры телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» на платформе «Смотрим» уже работали. При этом еще час назад при попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Эфирное вещание все это время работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».