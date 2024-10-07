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В ВГТРК сообщили о хакерской атаке

Телеканалы и радиостанции холдинга работают штатно
Мария Истомина
Анастасия Швецова
Андрей Гордеев / Ведомости

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке. Также хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.

«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга – все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет», – подчеркивается в сообщении.

Специалисты холдинга устраняют последствия вредоносного вмешательства.

Собеседник «Ведомостей» в ВГТРК рассказал, что, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.

На момент написания текста прямые эфиры телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» на платформе «Смотрим» уже работали. При этом еще час назад при попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Эфирное вещание все это время работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».

Утром 7 октября СМИ сообщили о беспрецедентной DDoS-атаке на сервисы ВГТРК. Источники утверждали, что с серверов якобы были стерты все данные, включая резервные копии.

В предыдущий раз ресурсы ВГТРК – платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру» – подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы». Работу сервисов восстановили менее чем за час, хакеры не смогли получить доступа к серверам и контенту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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