В ВГТРК сообщили о хакерской атаке

В ВГТРК сообщили о хакерской атакеТелеканалы и радиостанции холдинга работают штатно
Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись DDoS-атаке. Также хакеры предприняли попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций, но безуспешно, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК.
«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов, радиостанций холдинга – все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет», – подчеркивается в сообщении.
Специалисты холдинга устраняют последствия вредоносного вмешательства.
Собеседник «Ведомостей» в ВГТРК рассказал, что, по его информации, внутренние рабочие программы, на которых собираются выпуски программ, в том числе новостей, пока не работают.
На момент написания текста прямые эфиры телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Культура» на платформе «Смотрим» уже работали. При этом еще час назад при попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Эфирное вещание все это время работало без сбоев, убедился корреспондент «Ведомостей».
Утром 7 октября СМИ сообщили о беспрецедентной DDoS-атаке на сервисы ВГТРК. Источники утверждали, что с серверов якобы были стерты все данные, включая резервные копии.
В предыдущий раз ресурсы ВГТРК – платформа «Смотрим» и информационный сайт «Вести.ру» – подвергались DDoS-атаке в июне 2022 г. Тогда у части пользователей появился «несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы». Работу сервисов восстановили менее чем за час, хакеры не смогли получить доступа к серверам и контенту.