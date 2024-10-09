Хинштейн озвучил условия возобновления работы Discord в России
Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мессенджер Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора (РКН). В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей, уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава думского комитета сообщил, что РКН направил в общей сложности требования удалить более 1000 противоправных материалов. Он также отметил, что аудитория Discord в России составляет от 2,62 млн до 4,83 млн российских пользователей в день. Хинштейн подчеркнул, что компания Discord Inc зарегистрирована в США, что, по словам главы комитета, «многое объясняет».
Хинштейн добавил, что все образовательные функции мессенджера планируется заменить на отечественные сервисы, по его словам, в Discord нет уникальных функций.
«Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечения их деятельности против граждан России», – написал Хинштейн.
8 октября РКН заблокировал мессенджер в России. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. После решения РКН в ряде российских военных пабликов появилась информация, что блокировка мессенджера усложнила управление дронами в зоне проведения спецоперации.