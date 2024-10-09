Хинштейн озвучил условия возобновления работы Discord в России

8 октября РКН заблокировал мессенджер в России. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. После решения РКН в ряде российских военных пабликов появилась информация, что блокировка мессенджера усложнила управление дронами в зоне проведения спецоперации.