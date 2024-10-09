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Хинштейн озвучил условия возобновления работы Discord в России

Ведомости

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мессенджер Discord может возобновить работу в России после соблюдения требований Роскомнадзора (РКН). В частности, после удаления противоправных материалов и обеспечения авторизации пользователей, уточнил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета сообщил, что РКН направил в общей сложности требования удалить более 1000 противоправных материалов. Он также отметил, что аудитория Discord в России составляет от 2,62 млн до 4,83 млн российских пользователей в день. Хинштейн подчеркнул, что компания Discord Inc зарегистрирована в США, что, по словам главы комитета, «многое объясняет».

Хинштейн добавил, что все образовательные функции мессенджера планируется заменить на отечественные сервисы, по его словам, в Discord нет уникальных функций.

«Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечения их деятельности против граждан России», – написал Хинштейн.

8 октября РКН заблокировал мессенджер в России. Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. После решения РКН в ряде российских военных пабликов появилась информация, что блокировка мессенджера усложнила управление дронами в зоне проведения спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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