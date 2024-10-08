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РКН: мессенджер Discord заблокирован в России

Ведомости

Мессенджер Discord заблокирован на территории России за нарушение требований законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).

«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», – сообщили в пресс-службе. 

«Задействована крайняя мера, а это значит, что руководство соцсети отказалось от соблюдения российских законов и диалога с регулятором», – прокомментировал сообщение зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. В марте Роскомнадзор (РКН) внес Discord в реестр социальных сетей. В перечень включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.

27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что РКН вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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