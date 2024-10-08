РКН: мессенджер Discord заблокирован в России

Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. В марте Роскомнадзор (РКН) внес Discord в реестр социальных сетей. В перечень включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.