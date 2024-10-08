РКН: мессенджер Discord заблокирован в России
Мессенджер Discord заблокирован на территории России за нарушение требований законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).
«Доступ к мессенджеру Discord ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, в связи с размещением противоправной информации», – сообщили в пресс-службе.
«Задействована крайняя мера, а это значит, что руководство соцсети отказалось от соблюдения российских законов и диалога с регулятором», – прокомментировал сообщение зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Discord – бесплатное приложение, поддерживающее текстовые и голосовые чаты. Сервис работает по аналогии со Skype. Также у пользователей есть возможность создавать закрытые каналы и группы для обсуждений с большим количеством «комнат» для общения. Сервис популярен среди геймеров и сотрудников сферы IT. В марте Роскомнадзор (РКН) внес Discord в реестр социальных сетей. В перечень включаются ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, посещаемость таких площадок должна превышать 500 000 российских пользователей в сутки.
27 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что РКН вынес пять решений в адрес Discord о работе в России с 20 сентября. Они могут стать основанием для блокировки сервиса в стране. Собеседник издания подтвердил, что мессенджер могут заблокировать в ближайшие дни за нарушения законодательства.