Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 году
Если руководство WhatsApp
«Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 г. будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ», – уточнил Шейкин.
Он указал на важность того, чтобы иностранные компании понимали, что, осуществляя свою деятельность в России, им будет необходимо исполнять законодательство страны. В противном случае их работа окажется невозможна, резюмировал сенатор.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил ТАСС, что сведения в прессе о вероятной блокировке мессенджера в России – не более чем слухи. По его словам, в настоящее время известно, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации, дополнительных данных нет.
19 декабря Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Представитель ведомства подтвердил, что мессенджер принудительно внесли в реестр ОРИ. В регуляторе сообщили, что сервисы, которые де-факто распространяют информацию, признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.
Компании, внесенные в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они должны предоставлять эти данные.
WhatsApp является наиболее популярным мессенджером в РФ. Он охватывает 79% населения страны старше 12 лет. Второе место занял Telegram (охват 72%). Третье место – Viber с охватом 26%.