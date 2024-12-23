Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил ТАСС, что сведения в прессе о вероятной блокировке мессенджера в России – не более чем слухи. По его словам, в настоящее время известно, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации, дополнительных данных нет.