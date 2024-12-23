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Сенатор Шейкин допустил блокировку WhatsApp в 2025 году

Ведомости

Если руководство WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) не будет соблюдать требования российского законодательства, увеличится вероятность того, что мессенджер могут заблокировать в 2025 г. Об этом сообщил «РИА Новости» сенатор Артем Шейкин.

«Развитие ситуации с WhatsApp в России в 2025 г. будет зависеть от позиции руководства мессенджера по вопросу хранения информации о пользователях и переписках и предоставления ее по просьбе ФСБ», – уточнил Шейкин.

Он указал на важность того, чтобы иностранные компании понимали, что, осуществляя свою деятельность в России, им будет необходимо исполнять законодательство страны. В противном случае их работа окажется невозможна, резюмировал сенатор.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил ТАСС, что сведения в прессе о вероятной блокировке мессенджера в России – не более чем слухи. По его словам, в настоящее время известно, что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации, дополнительных данных нет.

19 декабря Роскомнадзор включил WhatsApp в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Представитель ведомства подтвердил, что мессенджер принудительно внесли в реестр ОРИ. В регуляторе сообщили, что сервисы, которые де-факто распространяют информацию, признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории России.

Компании, внесенные в реестр ОРИ, обязаны хранить данные пользователей, включая информацию об их действиях, переписку, фотографии, аудио- и видеозвонки. По первому требованию ФСБ они должны предоставлять эти данные.

WhatsApp является наиболее популярным мессенджером в РФ. Он охватывает 79% населения страны старше 12 лет. Второе место занял Telegram (охват 72%). Третье место – Viber с охватом 26%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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