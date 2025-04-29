Суд оштрафовал разработчика игр Blizzard за нарушение правил работы в России

Таганский районный суд Москвы оштрафовал разработчиков компьютерных игр My.Games и Activision Blizzard, а также разработчика мобильных приложений для пользователей Android и iOS HorseMen Technologies за неисполнение правил деятельности на территории России. Об этом сообщается в Telegram–канале столичных судов общей юрисдикции.