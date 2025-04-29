Суд оштрафовал разработчика игр Blizzard за нарушение правил работы в России
Таганский районный суд Москвы оштрафовал разработчиков компьютерных игр My.Games и Activision Blizzard, а также разработчика мобильных приложений для пользователей Android и iOS HorseMen Technologies за неисполнение правил деятельности на территории России. Об этом сообщается в Telegram–канале столичных судов общей юрисдикции.
Компании признали виновными по ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатором распространения информации в интернете). Каждой из них назначен штраф в размере 600 000 руб.
20 февраля мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал виновным по аналогичной статье интернет-магазин видеоигр GamersGate. Тогда компании также назначили административное наказание в виде штрафа в размере 600 000 руб.