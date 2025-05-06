Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по продажам моментальных лотерей
В тройку лидеров по продажам моментальных лотерей вошли Москва (8%), Московская область (5,4%) и Санкт-Петербург (4,1%). Об этом рассказали пресс-службе «Национальной лотерее» – бренде государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
В пятерку регионов по числу проданных моментальных билетов также попали Краснодарский край (4%) и Новосибирская область (2,7%).
В «Национальной лотерее» рассказали, что за 2024 г. участники моментальных лотерей бренда выиграли в общей сложности более 1,5 млрд руб. Средний размер выигрыша составил около 130 рублей.
«Национальная Лотерея» занимается развитием лотерейного рынка России. Лотереи под этим брендом проводятся на основании распоряжения правительства РФ, организатором выступает Министерство финансов.