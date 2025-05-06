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Москва и Санкт-Петербург стали лидерами по продажам моментальных лотерей

Ведомости

В тройку лидеров по продажам моментальных лотерей вошли Москва (8%), Московская область (5,4%) и Санкт-Петербург (4,1%). Об этом рассказали пресс-службе «Национальной лотерее» – бренде государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

В пятерку регионов по числу проданных моментальных билетов также попали Краснодарский край (4%) и Новосибирская область (2,7%).

В «Национальной лотерее» рассказали, что за 2024 г. участники моментальных лотерей бренда выиграли в общей сложности более 1,5 млрд руб. Средний размер выигрыша составил около 130 рублей. 

«Национальная Лотерея» занимается развитием лотерейного рынка России. Лотереи под этим брендом проводятся на основании распоряжения правительства РФ, организатором выступает Министерство финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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