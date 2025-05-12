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Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

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В возрасте 95 лет скончалась вдова легендарного режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Нина Павловна родилась 29 ноября 1930 г. в Москве. После окончания школы она решила посвятить себя искусству и успешно поступила во ВГИК, куда прошла с первой попытки. Ее дебют в кино состоялся уже на первом курсе института – она снялась в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина. В 1954 г., окончив ВГИК, актриса исполнила одну из ролей в картине «Испытание верности», снятой Иваном Пырьевым. В том же году Гребешкова поступила в Театр-студию киноактера, где проработала до 1990 г.

Творческая биография Гребешковой насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую любовь зрителей ей принесли работы в фильмах, снятых ее мужем. Она исполнила запоминающиеся роли, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Надежда – жена Семена Семеновича в «Бриллиантовой руке», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».

Из последних работ Гребешковой можно отметить роли пассажирки в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж» и бабушки в «Содержанках-2», снятых Дарьей Жук.

После кончины Гайдая в 1993 г. главной целью жизни актрисы стало сохранение его творческого наследия. Она активно участвовала в создании документальных фильмов о своем муже, организовывала вечера памяти и творческие встречи, посвященные его жизни и творчеству.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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