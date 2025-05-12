Умерла вдова Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова

Нина Павловна родилась 29 ноября 1930 г. в Москве. После окончания школы она решила посвятить себя искусству и успешно поступила во ВГИК, куда прошла с первой попытки. Ее дебют в кино состоялся уже на первом курсе института – она снялась в фильме «Смелые люди» режиссера Константина Юдина. В 1954 г., окончив ВГИК, актриса исполнила одну из ролей в картине «Испытание верности», снятой Иваном Пырьевым. В том же году Гребешкова поступила в Театр-студию киноактера, где проработала до 1990 г.