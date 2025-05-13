Путин выразил соболезнования родным Нины Гребешковой

Творческая карьера Гребешковой насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую известность ей принесли роли в фильмах, снятых ее мужем. Она создала запоминающиеся образы, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Надежда – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».