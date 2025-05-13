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Путин выразил соболезнования родным Нины Гребешковой

Ведомости

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», – говорится в послании Путина родным и близким актрисы.

Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. Похороны пройдут 14 мая в Москве на Кунцевском кладбище.

Творческая карьера Гребешковой насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую известность ей принесли роли в фильмах, снятых ее мужем. Она создала запоминающиеся образы, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Надежда – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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