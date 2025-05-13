Путин выразил соболезнования родным Нины Гребешковой
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы и вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
«Нина Павловна была светлым, талантливым и обаятельным человеком, замечательной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», – говорится в послании Путина родным и близким актрисы.
Гребешкова умерла на 95-м году жизни 10 мая. Похороны пройдут 14 мая в Москве на Кунцевском кладбище.
Творческая карьера Гребешковой насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую известность ей принесли роли в фильмах, снятых ее мужем. Она создала запоминающиеся образы, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Надежда – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».