Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище
Заслуженная артистка России и вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова будет похоронена в Москве на Кунцевском кладбище 14 мая. Об этом сообщила ее внучка Ольга Худякова.
«Само прощание пройдет в закрытом формате, но на кладбище можно будет присутствовать», – рассказала она (цитата по ТАСС).
Гребешковой было 95 лет. Ее творческая карьера насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую известность ей принесли роли в фильмах, снятых ее мужем. Она создала запоминающиеся образы, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Надежда – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».
В современных фильмах она тоже снималась. Так, среди последних работ актрисы – роль пассажирки в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж» и бабушки в сериале «Содержанки-2».
В союзе кинематографистов РФ сообщали, что после смерти Гайдая в 1993 г. главной целью жизни Гребешковой стало сохранение его творческого наследия. Она активно участвовала в создании документальных фильмов о своем муже, организовывала вечера памяти и творческие встречи, посвященные его жизни и творчеству.