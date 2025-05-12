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Нину Гребешкову похоронят на Кунцевском кладбище

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Заслуженная артистка России и вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова будет похоронена в Москве на Кунцевском кладбище 14 мая. Об этом сообщила ее внучка Ольга Худякова.

«Само прощание пройдет в закрытом формате, но на кладбище можно будет присутствовать», – рассказала она (цитата по ТАСС).

Гребешковой было 95 лет. Ее творческая карьера насчитывает около 130 киноролей, однако наибольшую известность ей принесли роли в фильмах, снятых ее мужем. Она создала запоминающиеся образы, ставшие культовыми в истории советского кинематографа. Среди них – строгая врач психиатрической больницы в комедии «Кавказская пленница», Мусик и царица Тамара в «12 стульях», Надежда – жена Семена Семеновича Горбункова в «Бриллиантовой руке», а также тетя Клава в картине «Спортлото-82».

В современных фильмах она тоже снималась. Так, среди последних работ актрисы – роль пассажирки в фильме-катастрофе Николая Лебедева «Экипаж» и бабушки в сериале «Содержанки-2».

В союзе кинематографистов РФ сообщали, что после смерти Гайдая в 1993 г. главной целью жизни Гребешковой стало сохранение его творческого наследия. Она активно участвовала в создании документальных фильмов о своем муже, организовывала вечера памяти и творческие встречи, посвященные его жизни и творчеству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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