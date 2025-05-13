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На красной дорожке Каннского фестиваля запретили демонстрировать наготу

Ведомости

Накануне своего 78-го конкурса, который стартует 13 мая, Каннский фестиваль обновил политику в отношении одежды. Теперь на красной дорожке и в любой другой зоне фестиваля нельзя демонстрировать наготу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-атташе Канн.

Такое решение было принято в связи с недавно появившейся тенденцией появления звезд на подобных мероприятиях в прозрачных и «обнаженных» платьях.

Пресс-атташе пояснил, что фестиваль «четко указал в своем уставе определенные правила, которые уже давно действуют». Цель данного запрета состоит в том, чтобы запретить полное обнажение на красной ковровой дорожке в соответствии с институциональными рамками мероприятия и французским законодательством.

В Каннах также отметили, что «не допускаются объемные наряды, в частности с большим шлейфом, которые препятствуют правильному потоку движения гостей и затрудняют посадку в театре».

В прошлом году в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля показали 22 фильма. Тогда «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами в главных ролях. Картина рассказывает об эскортнице и сыне русского олигарха, которые по-своему проживают историю знаменитой «Красотки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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