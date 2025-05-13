На красной дорожке Каннского фестиваля запретили демонстрировать наготу
Накануне своего 78-го конкурса, который стартует 13 мая, Каннский фестиваль обновил политику в отношении одежды. Теперь на красной дорожке и в любой другой зоне фестиваля нельзя демонстрировать наготу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-атташе Канн.
Такое решение было принято в связи с недавно появившейся тенденцией появления звезд на подобных мероприятиях в прозрачных и «обнаженных» платьях.
Пресс-атташе пояснил, что фестиваль «четко указал в своем уставе определенные правила, которые уже давно действуют». Цель данного запрета состоит в том, чтобы запретить полное обнажение на красной ковровой дорожке в соответствии с институциональными рамками мероприятия и французским законодательством.
В Каннах также отметили, что «не допускаются объемные наряды, в частности с большим шлейфом, которые препятствуют правильному потоку движения гостей и затрудняют посадку в театре».
В прошлом году в основном конкурсе 77-го Каннского кинофестиваля показали 22 фильма. Тогда «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами в главных ролях. Картина рассказывает об эскортнице и сыне русского олигарха, которые по-своему проживают историю знаменитой «Красотки».