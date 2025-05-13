На красной дорожке Каннского фестиваля запретили демонстрировать наготу

Накануне своего 78-го конкурса, который стартует 13 мая, Каннский фестиваль обновил политику в отношении одежды. Теперь на красной дорожке и в любой другой зоне фестиваля нельзя демонстрировать наготу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-атташе Канн.