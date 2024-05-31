«Анора»: фаворитка Канн

Яркая, неоднозначная и громкая во всех смыслах «Анора» Шона Бейкера («Проект «Флорида») получила «Золотую пальмовую ветвь», главную награду 77-го Каннского кинофестиваля. Главная героиня – американка узбекского происхождения Анора, которая предпочитает, чтобы ее называли Ани. Она работает в одном из специфических заведений, где девушки танцуют у шеста, называет себя «эротической танцовщицей» и немного говорит по-русски. Благодаря этому навыку ее направляют к богатому русскому посетителю Ивану (Марк Эйдельштейн – «Сто лет тому вперед», «Смычок»). Избалованный парень после первой ночи с Ани остается впечатлен ее обаянием и предлагает «продолжить знакомство», но уже в частном порядке.