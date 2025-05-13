Суд оштрафовал Артемия Троицкого за нарушение деятельности иноагента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал рок-журналиста Артемия Троицкого
Троицкий признан виновным по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).
По аналогичной статье Таганский суд привлек к административной ответственности историка Андрея Зубова
Актер Семен Трескунов
Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физических лиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в частности для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.