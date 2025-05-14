Умер режиссер «Крамер против Крамера» Роберт Бентон

Роберт Бентон родился в Далласе 29 сентября 1932 г. В 1998 г. он рассказал журналу Texas Monthly, что страдал дислексией и окончил школу только потому, что учителям нравилась его мать, которая играла с ними в бридж. Учился в Техасском университете в Остине, получил степень бакалавра изящных искусств. Был ассистентом художника. В 1957 г. стал помощником арт-директора в Esquire, позже был был художественным редактором журнала, редактором-консультантом. Потом постепенно переключился на писательскую деятельность. Работал над сценариями фильмов «Бонни и Клайд» (1967) и «Место в сердце» (1984 г.), написал и срежиссировал «Крамер против Крамера» (1979 г.).