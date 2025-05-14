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Умер режиссер «Крамер против Крамера» Роберт Бентон

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Американский кинорежиссер и сценарист Роберт Бентон скончался в возрасте 92 лет, подтвердила его менеджер Мариса Форцано The New York Times.

Роберт Бентон родился в Далласе 29 сентября 1932 г. В 1998 г. он рассказал журналу Texas Monthly, что страдал дислексией и окончил школу только потому, что учителям нравилась его мать, которая играла с ними в бридж. Учился в Техасском университете в Остине, получил степень бакалавра изящных искусств. Был ассистентом художника. В 1957 г. стал помощником арт-директора в Esquire, позже был был художественным редактором журнала, редактором-консультантом. Потом постепенно переключился на писательскую деятельность. Работал над сценариями фильмов «Бонни и Клайд» (1967) и «Место в сердце» (1984 г.), написал и срежиссировал «Крамер против Крамера» (1979 г.).

За 35 лет Бентон снял 11 полнометражных фильмов, но, как пишет NYT, «они охватывают широкий спектр тем и настроений: от непочтительного взгляда на Гражданскую войну («Плохая компания», 1972) до проникновенного взгляда на жизнь в маленьком городке («Дураков нет», 1994 г.) и своеобразных интерпретаций детективного жанра («Позднее шоу», 1977 г. и «Сумерки», 1998 г.)». Последним фильмом Бентона стала романтическая драма «Праздник любви» 2007 г. Бентон – трехкратный лауреат премии «Оскар».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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