Умер режиссер «Крамер против Крамера» Роберт Бентон
Американский кинорежиссер и сценарист Роберт Бентон скончался в возрасте 92 лет, подтвердила его менеджер Мариса Форцано The New York Times.
Роберт Бентон родился в Далласе 29 сентября 1932 г. В 1998 г. он рассказал журналу Texas Monthly, что страдал дислексией и окончил школу только потому, что учителям нравилась его мать, которая играла с ними в бридж. Учился в Техасском университете в Остине, получил степень бакалавра изящных искусств. Был ассистентом художника. В 1957 г. стал помощником арт-директора в Esquire, позже был был художественным редактором журнала, редактором-консультантом. Потом постепенно переключился на писательскую деятельность. Работал над сценариями фильмов «Бонни и Клайд» (1967) и «Место в сердце» (1984 г.), написал и срежиссировал «Крамер против Крамера» (1979 г.).
За 35 лет Бентон снял 11 полнометражных фильмов, но, как пишет NYT, «они охватывают широкий спектр тем и настроений: от непочтительного взгляда на Гражданскую войну («Плохая компания», 1972) до проникновенного взгляда на жизнь в маленьком городке («Дураков нет», 1994 г.) и своеобразных интерпретаций детективного жанра («Позднее шоу», 1977 г. и «Сумерки», 1998 г.)». Последним фильмом Бентона стала романтическая драма «Праздник любви» 2007 г. Бентон – трехкратный лауреат премии «Оскар».