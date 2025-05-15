ФСБ пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что из Telegram удалено более 300 000 публикаций и каналов по инициативе ведомства. До этого стало известно, что мессенджер ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (считается в России иноагентом). Как уточнили в Роскомнадзоре, ведомство неоднократно направляло обращения к администрации платформы с требованием удалить контент и сам канал в связи с размещением недостоверной информации и экстремистских материалов.