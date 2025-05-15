ФСБ пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram
ФСБ России пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.
ФСБ совместно с МВД РФ, СК и Федеральной службой войск национальной гвардии провела в 81 российском регионе профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи. По их итогам в пяти городах задержаны шесть человек за подготовку вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.
По данным ведомства, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. В их средствах связи обнаружена переписка с украинскими кураторами, в которой содержатся инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.
Также проведена профилактика в отношении 305 несовершеннолетних, которые попали под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.
7 апреля Роскомнадзор сообщил, что из Telegram удалено более 300 000 публикаций и каналов по инициативе ведомства. До этого стало известно, что мессенджер ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (считается в России иноагентом). Как уточнили в Роскомнадзоре, ведомство неоднократно направляло обращения к администрации платформы с требованием удалить контент и сам канал в связи с размещением недостоверной информации и экстремистских материалов.