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ФСБ пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов Telegram

Ведомости

ФСБ России пресекла деятельность 57 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, которые распространяли неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

ФСБ совместно с МВД РФ, СК и Федеральной службой войск национальной гвардии провела в 81 российском регионе профилактические рейды против идеологии насилия и массовых убийств среди молодежи. По их итогам в пяти городах задержаны шесть человек за подготовку вооруженных нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

По данным ведомства, по адресам проживания задержанных изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных и зажигательных устройств, холодное оружие, планы подготовки нападений, символика и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. В их средствах связи обнаружена переписка с украинскими кураторами, в которой содержатся инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора.

Также проведена профилактика в отношении 305 несовершеннолетних, которые попали под воздействие зарубежных модераторов, пропагандирующих деструктивную идеологию.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что из Telegram удалено более 300 000 публикаций и каналов по инициативе ведомства. До этого стало известно, что мессенджер ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (считается в России иноагентом). Как уточнили в Роскомнадзоре, ведомство неоднократно направляло обращения к администрации платформы с требованием удалить контент и сам канал в связи с размещением недостоверной информации и экстремистских материалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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