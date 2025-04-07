Telegram удалил более 373 000 публикаций и каналов по требованию Роскомнадзора

3 апреля Роскомнадзор опроверг сообщения о якобы ведущемся сборе данных для слежки за пользователями. Речь шла о приказе, опубликованном 2 апреля, который, по словам представителей РКН, не связан с отслеживанием активности пользователей на запрещенных ресурсах. Документ касается лишь сбора сведений о сетевых адресах – для уточнения мер по противодействию DDoS-атакам.