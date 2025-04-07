Telegram удалил более 373 000 публикаций и каналов по требованию Роскомнадзора
Из мессенджера Telegram удалено свыше 300 000 публикаций и каналов по инициативе Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
До этого стало известно, что Telegram ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом иноагентом). Как уточнили в Роскомнадзоре, ведомство неоднократно направляло обращения к администрации платформы с требованием удалить контент и сам канал из-за размещения недостоверной информации, а также экстремистских материалов.
«В общей сложности по требованиям Роскомнадзора из Telegram удалено свыше 373 000 публикаций или каналов», – заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).
3 апреля Роскомнадзор опроверг сообщения о якобы ведущемся сборе данных для слежки за пользователями. Речь шла о приказе, опубликованном 2 апреля, который, по словам представителей РКН, не связан с отслеживанием активности пользователей на запрещенных ресурсах. Документ касается лишь сбора сведений о сетевых адресах – для уточнения мер по противодействию DDoS-атакам.