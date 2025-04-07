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Telegram удалил более 373 000 публикаций и каналов по требованию Роскомнадзора

Ведомости

Из мессенджера Telegram удалено свыше 300 000 публикаций и каналов по инициативе Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

До этого стало известно, что Telegram ограничил доступ к каналу «ВЧК-ОГПУ» (признан Минюстом иноагентом). Как уточнили в Роскомнадзоре, ведомство неоднократно направляло обращения к администрации платформы с требованием удалить контент и сам канал из-за размещения недостоверной информации, а также экстремистских материалов.

«В общей сложности по требованиям Роскомнадзора из Telegram удалено свыше 373 000 публикаций или каналов», – заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

3 апреля Роскомнадзор опроверг сообщения о якобы ведущемся сборе данных для слежки за пользователями. Речь шла о приказе, опубликованном 2 апреля, который, по словам представителей РКН, не связан с отслеживанием активности пользователей на запрещенных ресурсах. Документ касается лишь сбора сведений о сетевых адресах – для уточнения мер по противодействию DDoS-атакам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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