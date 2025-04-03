РКН опроверг информацию о сборе данных для слежки за пользователями
Опубликованный 2 апреля приказ Роскомнадзора (РКН) не подразумевает отслеживание действий и сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Ведомство планирует собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщила пресс-служба РКН, передает ТАСС.
Приказ РКН вступит в силу с 11 апреля. Из него следует, что операторы обязаны передавать информацию о сетевых адресах и субъекте РФ, где они используются. Также будут собираться данные об уникальных номерах технических средств противодействия угрозам безопасности, через которые осуществляется пропуск трафика пользователя.
Некоторые СМИ написали, что реализация приказа якобы позволит выяснить, насколько часто абонент посещает запрещенные в РФ сайты, и устроить за ним слежку. В РКН подчеркивают, что информация о личных устройствах пользователей не будет собираться, поскольку не требуется для противодействия угрозам.
2 апреля Роскомнадзор также призвал владельцев интернет-ресурсов не использовать включенное по умолчанию расширение CDN-сервиса американской компании Cloudflare, которое обходит ограничения доступа к запрещенной в России информации. Его применение нарушает законодательство страны, подчеркнули в РКН. В ведомстве рекомендовали владельцам информационных ресурсов использовать отечественные CDN-сервисы.