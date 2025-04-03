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РКН опроверг информацию о сборе данных для слежки за пользователями

Ведомости

Опубликованный 2 апреля приказ Роскомнадзора (РКН) не подразумевает отслеживание действий и сбор данных о пользователях запрещенных сайтов. Ведомство планирует собирать информацию о сетевых адресах для актуализации правил противодействия DDoS-атакам. Об этом сообщила пресс-служба РКН, передает ТАСС.

Приказ РКН вступит в силу с 11 апреля. Из него следует, что операторы обязаны передавать информацию о сетевых адресах и субъекте РФ, где они используются. Также будут собираться данные об уникальных номерах технических средств противодействия угрозам безопасности, через которые осуществляется пропуск трафика пользователя.

Некоторые СМИ написали, что реализация приказа якобы позволит выяснить, насколько часто абонент посещает запрещенные в РФ сайты, и устроить за ним слежку. В РКН подчеркивают, что информация о личных устройствах пользователей не будет собираться, поскольку не требуется для противодействия угрозам.

2 апреля Роскомнадзор также призвал владельцев интернет-ресурсов не использовать включенное по умолчанию расширение CDN-сервиса американской компании Cloudflare, которое обходит ограничения доступа к запрещенной в России информации. Его применение нарушает законодательство страны, подчеркнули в РКН. В ведомстве рекомендовали владельцам информационных ресурсов использовать отечественные CDN-сервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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