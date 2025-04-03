РКН опроверг информацию о сборе данных для слежки за пользователями

Приказ РКН вступит в силу с 11 апреля. Из него следует, что операторы обязаны передавать информацию о сетевых адресах и субъекте РФ, где они используются. Также будут собираться данные об уникальных номерах технических средств противодействия угрозам безопасности, через которые осуществляется пропуск трафика пользователя.