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РКН призвал отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) рекомендовал владельцам интернет-ресурсов не использовать включенное по умолчанию расширение CDN-сервиса американской компании Cloudflare, поскольку оно обходит ограничения доступа к запрещенной в России информации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и доступ к ресурсам и серверам DNS. В октябре 2024 г. американская компания включила по умолчанию применение на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello), что позволяет обходить блокировку запрещенной в РФ информации. Его использование нарушает российское законодательство, подчеркнули в РКН.

В феврале представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что сервисы американской компании Cloudflare были внесены в реестр организаторов распространения информации принудительно после запроса ФСБ. Находящиеся там ресурсы обязаны хранить и расшифровывать сообщения пользователей и предоставлять их по запросу.

20 марта в регионах Сибири были зафиксированы сбои в работе сайтов, которые обслуживаются серверами Cloudflare. Проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС. Спустя несколько дней сбои повторились. В РКН это объяснили использованием иностранной сервисной инфраструктуры. Чтобы избежать подобных ситуаций, в ведомстве порекомендовали отечественным организациям использовать мощности российских хостинг-провайдеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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