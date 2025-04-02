РКН призвал отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare
Роскомнадзор (РКН) рекомендовал владельцам интернет-ресурсов не использовать включенное по умолчанию расширение CDN-сервиса американской компании Cloudflare, поскольку оно обходит ограничения доступа к запрещенной в России информации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и доступ к ресурсам и серверам DNS. В октябре 2024 г. американская компания включила по умолчанию применение на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello), что позволяет обходить блокировку запрещенной в РФ информации. Его использование нарушает российское законодательство, подчеркнули в РКН.
В феврале представитель Роскомнадзора сообщил «Ведомостям», что сервисы американской компании Cloudflare были внесены в реестр организаторов распространения информации принудительно после запроса ФСБ. Находящиеся там ресурсы обязаны хранить и расшифровывать сообщения пользователей и предоставлять их по запросу.
20 марта в регионах Сибири были зафиксированы сбои в работе сайтов, которые обслуживаются серверами Cloudflare. Проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС. Спустя несколько дней сбои повторились. В РКН это объяснили использованием иностранной сервисной инфраструктуры. Чтобы избежать подобных ситуаций, в ведомстве порекомендовали отечественным организациям использовать мощности российских хостинг-провайдеров.