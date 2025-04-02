РКН призвал отказаться от обходящего блокировки расширения сервиса Cloudflare

Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и доступ к ресурсам и серверам DNS. В октябре 2024 г. американская компания включила по умолчанию применение на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello), что позволяет обходить блокировку запрещенной в РФ информации. Его использование нарушает российское законодательство, подчеркнули в РКН.