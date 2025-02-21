Роскомнадзор объяснил включение Cloudflare в реестр ОРИ

Еще в 2023 г. и 2024 г. Роскомнадзор направил в адрес Cloudflare требования уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. Cloudflare, по словам представителя, дважды не исполнила обязанность по уведомлению Роскомнадзора о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. «За неисполнение указанной обязанности компании были назначены административные штрафы в размере 100 000 руб. и 1 млн руб.», – заявили в ведомстве.