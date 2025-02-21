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Роскомнадзор объяснил включение Cloudflare в реестр ОРИ

Ведомости

Сервисы американской компании Cloudflare были внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) принудительно после запроса ФСБ, сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора. Внесенные в реестр ресурсы обязаны хранить и расшифровывать сообщения пользователей и предоставлять их по запросу.

Еще в 2023 г. и 2024 г. Роскомнадзор направил в адрес Cloudflare требования уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. Cloudflare, по словам представителя, дважды не исполнила обязанность по уведомлению Роскомнадзора о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. «За неисполнение указанной обязанности компании были назначены административные штрафы в размере 100 000 руб. и 1 млн руб.», – заявили в ведомстве.

По этого сервисы компании принудительно 19 февраля внесли в реестр. Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Еще 8 ноября 2024 г. в РКН рекомендовали отказаться от услуг компании. Как сообщал подведомственный РКН ЦМУ ССОП, американская компания включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello).

ЦМУ ССОП рекомендовал владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или использовать отечественные CDN-сервисы, которые «обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак». В частности, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), говорилось тогда в сообщении.

Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В нем перечислены владельцы сайтов, программ и любых инструментов, которые помогают обмениваться электронными сообщениями в интернете: отправлять, получать, делать рассылки и как-то их обрабатывать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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