Роскомнадзор внес Cloudflare в реестр организаторов распространения информации
Сервисы американской компании Cloudflare внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), следует из обновленного списка Роскомнадзора (РКН). Внесенные туда ресурсы обязаны хранить и расшифровывать сообщения пользователей и предоставлять их по запросу.
Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Еще 8 ноября 2024 г. в РКН рекомендовали отказаться от услуг компании. Как сообщал подведомственный РКН ЦМУ ССОП, американская компания включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello).
ЦМУ ССОП рекомендовал владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или использовать отечественные CDN-сервисы, которые «обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак». В частности, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), говорилось тогда в сообщении.
19 декабря 2024 г. в ОРИ попал WhatsApp. По данным регулятора, наряду с ним в список попали Skype, зашифрованное приложение для общения и совместной работы Wire, мессенджер со сквозным шифрование Element и мессенджер KakaoTalk. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. В регуляторе сообщили, что сервисы, которые де-факто распространяют информацию, признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ.
Реестр организаторов распространения информации появился в 2014 г. В нем перечислены владельцы сайтов, программ и любых инструментов, которые помогают обмениваться электронными сообщениями в интернете: отправлять, получать, делать рассылки и как-то их обрабатывать.