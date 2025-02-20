Роскомнадзор внес Cloudflare в реестр организаторов распространения информации

19 декабря 2024 г. в ОРИ попал WhatsApp. По данным регулятора, наряду с ним в список попали Skype, зашифрованное приложение для общения и совместной работы Wire, мессенджер со сквозным шифрование Element и мессенджер KakaoTalk. Представитель Роскомнадзора подтвердил, что WhatsApp принудительно внесли в реестр ОРИ. В регуляторе сообщили, что сервисы, которые де-факто распространяют информацию, признаются таковыми де-юре и включаются в реестр ОРИ на территории РФ.