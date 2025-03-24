Роскомнадзор объяснил сбои в работе ряда российских сервисов
В работе некоторых российских интернет-сервисов зафиксированы сбои, сообщили «РИА Новости» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.
Проблемы с работой сервисов связаны с использованием иностранной сервисной инфраструктуры, на которой были зафиксированы сбои, пояснили в ведомстве.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в РКН порекомендовали отечественным организациям использовать мощности российских хостинг-провайдеров.
Согласно данным сервиса Downdetector, 24 марта в ряде российских регионов произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн». За сутки сервис зафиксировал более 2300 жалоб. На сбои в работе онлайн-приложения пожаловались 75% пользователей, еще 11% заявили о сбоях в работе сервисов (8%). Клиенты банка также сообщили о сбоях в личном кабинете. Больше всего жалоб поступило из Москвы (43,5%) и Ижевска (21,7%).
20 марта в регионах Сибири были зафиксированы сбои в работе сайтов, которые обслуживаются серверами американской компании Cloudflare. Тогда проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС.