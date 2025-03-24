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Роскомнадзор объяснил сбои в работе ряда российских сервисов

Ведомости

В работе некоторых российских интернет-сервисов зафиксированы сбои, сообщили «РИА Новости» в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственном Роскомнадзору.

Проблемы с работой сервисов связаны с использованием иностранной сервисной инфраструктуры, на которой были зафиксированы сбои, пояснили в ведомстве.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в РКН порекомендовали отечественным организациям использовать мощности российских хостинг-провайдеров.

Согласно данным сервиса Downdetector, 24 марта в ряде российских регионов произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн». За сутки сервис зафиксировал более 2300 жалоб. На сбои в работе онлайн-приложения пожаловались 75% пользователей, еще 11% заявили о сбоях в работе сервисов (8%). Клиенты банка также сообщили о сбоях в личном кабинете. Больше всего жалоб поступило из Москвы (43,5%) и Ижевска (21,7%).

20 марта в регионах Сибири были зафиксированы сбои в работе сайтов, которые обслуживаются серверами американской компании Cloudflare. Тогда проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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