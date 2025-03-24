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В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой

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В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» в ряде российских регионов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

За 24 марта сервис зафиксировал более 2300 жалоб. На сбои в работе онлайн-приложения пожаловались 75% пользователей, еще 11% заявили о сбоях в работе сервисов (8%). Клиенты банка также сообщили о сбоях в личном кабинете. Больше всего жалоб поступило из Москвы (43,5%) и Ижевска (21,7%).

В пресс-службе Сбербанка заявили ТАСС, что в настоящий момент системы кредитной организации работают штатно.

14 февраля произошел сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Клиенты Сбербанка, Альфа-банкаТ-банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Наблюдались проблемы также с платежами по QR-кодам. На 19:00 мск на DownDetector было зарегистрировано 1133 жалоб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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