В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» в ряде российских регионов произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
За 24 марта сервис зафиксировал более 2300 жалоб. На сбои в работе онлайн-приложения пожаловались 75% пользователей, еще 11% заявили о сбоях в работе сервисов (8%). Клиенты банка также сообщили о сбоях в личном кабинете. Больше всего жалоб поступило из Москвы (43,5%) и Ижевска (21,7%).
В пресс-службе Сбербанка заявили ТАСС, что в настоящий момент системы кредитной организации работают штатно.
14 февраля произошел сбой в работе Системы быстрых платежей (СБП). Клиенты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Наблюдались проблемы также с платежами по QR-кодам. На 19:00 мск на DownDetector было зарегистрировано 1133 жалоб.