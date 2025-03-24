В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой

За 24 марта сервис зафиксировал более 2300 жалоб. На сбои в работе онлайн-приложения пожаловались 75% пользователей, еще 11% заявили о сбоях в работе сервисов (8%). Клиенты банка также сообщили о сбоях в личном кабинете. Больше всего жалоб поступило из Москвы (43,5%) и Ижевска (21,7%).