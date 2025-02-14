В работе СБП произошел сбой

Клиенты Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Были проблемы также с платежами по QR-кодам. На 19:00 мск на сервисе downdetector.ru было зарегистрировано рекордное количество жалоб — 1133.