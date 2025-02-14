В работе СБП произошел сбой
С 18:20 мск 14 февраля в работе Системы быстрых платежей (СБП) наблюдался сбой.
Клиенты Сбербанка, Альфа-Банка, Т-Банка и других банков столкнулись с проблемами при проведении операций. Были проблемы также с платежами по QR-кодам. На 19:00 мск на сервисе downdetector.ru было зарегистрировано рекордное количество жалоб — 1133.
«С 19:30 мск операции проходят в штатном режиме», – сказали в Национальной системе платежных карт (цитата по ТАСС). О причинах сбоя не сообщается.
В октябре 2024 г. в работе онлайн-сервисов банка ВТБ произошел сбой. Для клиентов оказался недоступен перевод средств между своими счетами, а также из других банков через СБП. Неполадки были оперативно устранены.