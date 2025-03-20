В Сибири произошли сбои в работе обслуживаемых Cloudflare сайтов
Проблемы с доступом возникли у ряда операторов связи, включая «Ростелеком» и МТС, а также у сервисов Epic Games, Genshin Impact, Discord и Twitch. В то же время пользователи технического форума ntc.party сообщают о недоступности американского CDN-сервиса Cloudflare. В обсуждениях отмечается, что проблемы возникают не у всех операторов.
20 февраля сервисы американской компании Cloudflare были внесены в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Сервисы Cloudflare предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Еще 8 ноября 2024 г. в РКН рекомендовали отказаться от услуг компании. Как сообщал подведомственный РКН ЦМУ ССОП, американская компания включила в октябре применение по умолчанию на своих серверах расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello).
ЦМУ ССОП рекомендовал владельцам информационных ресурсов отключить расширение TLS ECH или использовать отечественные CDN-сервисы, которые «обеспечивают надежное и безопасное функционирование ресурсов и защиту от компьютерных атак». В частности, защиту от DDoS-атак может обеспечить Национальная система противодействия DDoS-атакам (НСПА), говорилось тогда в сообщении.
21 февраля в РКН в комментарии «Ведомостям» заявили, что сервисы были внесены принудительно после запроса ФСБ. Еще в 2023 г. и 2024 г. Роскомнадзор направил в адрес Cloudflare требования уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. Cloudflare, по словам представителя, дважды не исполнила обязанность по уведомлению Роскомнадзора о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ.