В Сибири произошли сбои в работе обслуживаемых Cloudflare сайтов

21 февраля в РКН в комментарии «Ведомостям» заявили, что сервисы были внесены принудительно после запроса ФСБ. Еще в 2023 г. и 2024 г. Роскомнадзор направил в адрес Cloudflare требования уведомить ведомство о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ. Cloudflare, по словам представителя, дважды не исполнила обязанность по уведомлению Роскомнадзора о начале осуществления деятельности в качестве ОРИ.