Мошенники начали использовать данные по судебным процессам
Аферисты начали применять сведения по судебным процессам в качестве повода для получения кода авторизации, в том числе на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники ищут данные о судебных слушаниях по конкретным гражданским делам на сайтах судов. Узнав фамилию, имя и отчество, фабулу дела, мошенники звонят человеку и, оперируя сведениями, под различными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации. В частности, он может быть от личной страницы на «Госуслугах».
16 мая в МВД предупреждали, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников образовательной сферы, чтобы выманить пароль от портала «Госуслуги». Во время телефонных разговоров аферисты запрашивают подтверждение номера телефона якобы для электронного журнала, а вместо этого людям приходит код авторизации от «Госуслуг». Это приводит к дальнейшей мошеннической атаке по схеме «фейк босс».