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Мошенники начали использовать данные по судебным процессам

Ведомости

Аферисты начали применять сведения по судебным процессам в качестве повода для получения кода авторизации, в том числе на «Госуслугах». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Мошенники ищут данные о судебных слушаниях по конкретным гражданским делам на сайтах судов. Узнав фамилию, имя и отчество, фабулу дела, мошенники звонят человеку и, оперируя сведениями, под различными предлогами, якобы связанными с судебными заседаниями, выманивают код авторизации. В частности, он может быть от личной страницы на «Госуслугах».

16 мая в МВД предупреждали, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников образовательной сферы, чтобы выманить пароль от портала «Госуслуги». Во время телефонных разговоров аферисты запрашивают подтверждение номера телефона якобы для электронного журнала, а вместо этого людям приходит код авторизации от «Госуслуг». Это приводит к дальнейшей мошеннической атаке по схеме «фейк босс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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