Мошенники начали использовать данные по судебным процессам

16 мая в МВД предупреждали, что телефонные мошенники стали выдавать себя за сотрудников образовательной сферы, чтобы выманить пароль от портала «Госуслуги». Во время телефонных разговоров аферисты запрашивают подтверждение номера телефона якобы для электронного журнала, а вместо этого людям приходит код авторизации от «Госуслуг». Это приводит к дальнейшей мошеннической атаке по схеме «фейк босс».