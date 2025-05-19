WSJ: владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру

Эксперты связывают рост числа таких преступлений с удорожанием цифровых валют и утечками личных данных из баз криптокомпаний. Стоимость биткойна, например, значительно выросла за последний год: если в начале 2023 г. цена составляла около $50 000, то уже 12 мая 2024 г. она достигла $105 000. А 20 февраля текущего года криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $109 000. По состоянию на 19 мая курс биткойна составляет около $102 800.