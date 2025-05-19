WSJ: владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру
Владельцев криптовалютных компаний и крупных криптокошельков массово похищают и атакуют по всему миру, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Преступники требуют выкуп в криптовалюте, а их действия становятся все более организованными.
Одним из последних случаев стала попытка похищения дочери главы криптовалютной биржи Paymium и ее двухлетнего ребенка в Париже на прошлой неделе. Женщину удалось спасти благодаря мужу и соседям, однако ее супруг был ранен, что подтверждается видеозаписями с места событий.
WSJ отмечает, что такие преступления часто совершаются группами, использующими зашифрованные мессенджеры и действующими по четко спланированным схемам.
«До сих пор большинство жертв, о которых сообщалось в новостях, были связаны с известными личностями, работавшими в сфере криптовалют или хваставшимися своим богатством в интернете», – поясняет издание.
Среди жертв – блогеры, инвесторы и предприниматели из США, Франции и Австралии. В некоторых случаях похищенных избивали или даже пытали. Например, бывший руководитель компании Ledger Дэвид Баллан лишился пальца после того, как похитители потребовали выкуп в размере 10 млн евро.
Эксперты связывают рост числа таких преступлений с удорожанием цифровых валют и утечками личных данных из баз криптокомпаний. Стоимость биткойна, например, значительно выросла за последний год: если в начале 2023 г. цена составляла около $50 000, то уже 12 мая 2024 г. она достигла $105 000. А 20 февраля текущего года криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $109 000. По состоянию на 19 мая курс биткойна составляет около $102 800.