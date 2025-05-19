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WSJ: владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру

Ведомости

Владельцев криптовалютных компаний и крупных криптокошельков массово похищают и атакуют по всему миру, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Преступники требуют выкуп в криптовалюте, а их действия становятся все более организованными.

Одним из последних случаев стала попытка похищения дочери главы криптовалютной биржи Paymium и ее двухлетнего ребенка в Париже на прошлой неделе. Женщину удалось спасти благодаря мужу и соседям, однако ее супруг был ранен, что подтверждается видеозаписями с места событий.

WSJ отмечает, что такие преступления часто совершаются группами, использующими зашифрованные мессенджеры и действующими по четко спланированным схемам.

«До сих пор большинство жертв, о которых сообщалось в новостях, были связаны с известными личностями, работавшими в сфере криптовалют или хваставшимися своим богатством в интернете», – поясняет издание.

Среди жертв – блогеры, инвесторы и предприниматели из США, Франции и Австралии. В некоторых случаях похищенных избивали или даже пытали. Например, бывший руководитель компании Ledger Дэвид Баллан лишился пальца после того, как похитители потребовали выкуп в размере 10 млн евро.

Эксперты связывают рост числа таких преступлений с удорожанием цифровых валют и утечками личных данных из баз криптокомпаний. Стоимость биткойна, например, значительно выросла за последний год: если в начале 2023 г. цена составляла около $50 000, то уже 12 мая 2024 г. она достигла $105 000. А 20 февраля текущего года криптовалюта обновила исторический максимум, преодолев отметку в $109 000. По состоянию на 19 мая курс биткойна составляет около $102 800.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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