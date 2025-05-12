Стоимость биткойна достигла $105 000 впервые с конца января

Власти США владеют примерно 200 000 биткойнов, сообщал в начале марта сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс. По его словам, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалюты. Сакс также сообщил, что США не станут продавать биткойны, находящиеся в резерве. Криптовалюта будет храниться как средство сбережения.