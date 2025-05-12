Стоимость биткойна достигла $105 000 впервые с конца января
Стоимость биткойна достигла $105 039. Последний раз отметка в $105 000 преодолевалась 22 января, свидетельствуют данные площадки Binance.
К 06:20 мск цена биткойна составляет $103 936.
20 февраля стоимость криптовалюты обновила исторический максимум, достигнув отметки $109 000. При этом в начале прошлого года цена биткойна составляла $50 000.
Власти США владеют примерно 200 000 биткойнов, сообщал в начале марта сопредседатель научно-консультативного комитета при президенте и ответственный за политику США в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и криптовалют инвестор Дэвид Сакс. По его словам, президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалюты. Сакс также сообщил, что США не станут продавать биткойны, находящиеся в резерве. Криптовалюта будет храниться как средство сбережения.