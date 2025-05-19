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Министр в Японии спровоцировал скандал заявлением о подаренном рисе

Ведомости

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это спровоцировал скандал, заявив, что никогда не покупает рис, поскольку получает его в подарок. Комментарий прозвучал на фоне беспрецедентного роста цен на этот ключевой продукт японского рациона, которые за год увеличились в два раза. Об этом сообщила газета Saga Shimbun.

«Вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», – заявил чиновник.

Ситуация с ростом цен на рис стала настолько критичной, что правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий начало продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но в связи с продолжающимся удорожанием продуктов питания ее продлили до июля.

20 декабря цены на рис в Японии выросли на 63% в годовом выражении – это самое резкое подорожание с 1971 г. Сообщалось, что поставки сократились после необычно жаркого лета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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