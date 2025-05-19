Министр в Японии спровоцировал скандал заявлением о подаренном рисе

Министр сельского хозяйства Японии Таку Это спровоцировал скандал, заявив, что никогда не покупает рис, поскольку получает его в подарок. Комментарий прозвучал на фоне беспрецедентного роста цен на этот ключевой продукт японского рациона, которые за год увеличились в два раза. Об этом сообщила газета Saga Shimbun.