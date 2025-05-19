Министр в Японии спровоцировал скандал заявлением о подаренном рисе
Министр сельского хозяйства Японии Таку Это спровоцировал скандал, заявив, что никогда не покупает рис, поскольку получает его в подарок. Комментарий прозвучал на фоне беспрецедентного роста цен на этот ключевой продукт японского рациона, которые за год увеличились в два раза. Об этом сообщила газета Saga Shimbun.
«Вообще-то я сам никогда рис и не покупал. Мне дарят те, кто меня поддерживает, да так много, что впору продавать», – заявил чиновник.
Ситуация с ростом цен на рис стала настолько критичной, что правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий начало продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но в связи с продолжающимся удорожанием продуктов питания ее продлили до июля.
20 декабря цены на рис в Японии выросли на 63% в годовом выражении – это самое резкое подорожание с 1971 г. Сообщалось, что поставки сократились после необычно жаркого лета.