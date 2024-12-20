Цены на рис в Японии выросли на 63%
Стоимость риса в Японии увеличилась в ноябре на 63,6% в годовом выражении – это самое резкое подорожание с 1971 г. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на данные министерства по административным делам и коммуникациям Японии.
«Поставки сократились после необычно жаркого лета, а фермеры переложили более высокие производственные затраты на потребителей», – поясняется в материале.
Вместе с ростом стоимости риса подорожали рисовые шарики и суши. Увеличилась стоимость кофе (рост на 24,9%) и шоколада (рост на 29,2%). Цена на электроэнергию выросла на 9,9%, на газ – на 6,4%. Общая потребительская инфляция в ноябре составила 2,7%.
В 2024 г. в Японии произошел ряд стихийных бедствий. 1 января произошло землетрясение в Японском море, которое стало одним из мощнейших с 1983 г. В результате погибли более 200 человек.
Сильный тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию 29 августа, максимальная скорость ветра в центре тайфуна могла достигать 250 км/ч – этого достаточно, чтобы разрушить дома. Тогда же в некоторых районах выпало более 700 мм осадков. Тогда погибли четыре человека.