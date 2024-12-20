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Цены на рис в Японии выросли на 63%

Ведомости

Стоимость риса в Японии увеличилась в ноябре на 63,6% в годовом выражении – это самое резкое подорожание с 1971 г. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на данные министерства по административным делам и коммуникациям Японии.

«Поставки сократились после необычно жаркого лета, а фермеры переложили более высокие производственные затраты на потребителей», – поясняется в материале.

Вместе с ростом стоимости риса подорожали рисовые шарики и суши. Увеличилась стоимость кофе (рост на 24,9%) и шоколада (рост на 29,2%). Цена на электроэнергию выросла на 9,9%, на газ – на 6,4%. Общая потребительская инфляция в ноябре составила 2,7%. 

В 2024 г. в Японии произошел ряд стихийных бедствий. 1 января произошло землетрясение в Японском море, которое стало одним из мощнейших с 1983 г. В результате погибли более 200 человек.

Сильный тайфун «Шаньшань» обрушился на Японию 29 августа, максимальная скорость ветра в центре тайфуна могла достигать 250 км/ч – этого достаточно, чтобы разрушить дома. Тогда же в некоторых районах выпало более 700 мм осадков. Тогда погибли четыре человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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