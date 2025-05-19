Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров
Народный артист СССР, советский и российский танцовщик, педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.
В сообщении отмечается, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.
Владимиров был одним из ведущих солистов Большого театра, обладал орденом «Знак Почета». Он стал одним из первых исполнителей роли Ивана Грозного в одноименно балете Юрия Григоровича на музыку Сергея Прокофьева. О смерти Григоровича также стало известно 19 мая.
Владимиров родился 1 января 1942 г. в деревне Костерево во Владимирской области. В 1962 г. окончил Московское хореографическое училище по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962 по 1987 гг. Владимиров был артистом балета Большого театра. С 1987 г. он работал педагогом-репетитором Большого театра. Его учениками были народный артист РФ Дмитрий Гуданов и заслуженный артист РФ Иван Васильев.