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Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

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Народный артист СССР, советский и российский танцовщик, педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет, пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

В сообщении отмечается, что о дате и месте прощания и похорон объявят дополнительно.

Владимиров был одним из ведущих солистов Большого театра, обладал орденом «Знак Почета». Он стал одним из первых исполнителей роли Ивана Грозного в одноименно балете Юрия Григоровича на музыку Сергея Прокофьева. О смерти Григоровича также стало известно 19 мая.

Владимиров родился 1 января 1942 г. в деревне Костерево во Владимирской области. В 1962 г. окончил Московское хореографическое училище по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962 по 1987 гг. Владимиров был артистом балета Большого театра. С 1987 г. он работал педагогом-репетитором Большого театра. Его учениками были народный артист РФ Дмитрий Гуданов и заслуженный артист РФ Иван Васильев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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