Умер артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров

Владимиров родился 1 января 1942 г. в деревне Костерево во Владимирской области. В 1962 г. окончил Московское хореографическое училище по классу педагога Алексея Ермолаева. С 1962 по 1987 гг. Владимиров был артистом балета Большого театра. С 1987 г. он работал педагогом-репетитором Большого театра. Его учениками были народный артист РФ Дмитрий Гуданов и заслуженный артист РФ Иван Васильев.