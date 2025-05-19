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Умер хореограф Юрий Григорович

Ему было 98 лет
Ведомости

Советский и российский хореограф Юрий Григорович умер на 99-м году жизни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его помощника.

Григорович родился 2 января 1927 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье бухгалтера Николая Григоровича и Клавдии Розай, которая имела балетное образование.

Оказался в Ленинградском хореографическом училище (сейчас – Академия русского балета им. Вагановой) в 10 лет в 1937 г. и через год начал выступать на сцене Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (сейчас – Мариинский театр).

Андрей Любимов / АГН «Москва»
Александр Коньков / ТАСС

В период Великой Отечественной войны был эвакуирован в Кострому вместе с учениками и сотрудниками училища. Позже их отправили в Молотов (сейчас – Пермь). Вернулся в Ленинград летом 1944 г.

Через два года, в 1946 г., попал в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, где прослужил до 1961 г. Исполнил роли в «Князе Игоре» Александра Бородина, «Спартаке» Арама Хачатуряна, «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева. Начал пробовать себя в роли постановщика балета с 1947 г. – тогда им был поставлен «Аистенок» на музыку Дмитрия Клебанова.

В 1964 г. стал главным балетмейстером Большого театра, где прослужил до 1995 г. За более 30 лет осуществил около 15 постановок: «Лебединое озеро» Петра Чайковского, «Иван Грозный» Сергея Прокофьева, «Золотой век» Дмитрия Шостаковича и др. С 1996 г. стал худруком Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, с 2008 г. был штатным хореографом Большого театра.

Являлся обладателем званий Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, «За заслуги перед Отечеством» I, II и III степеней. Также был удостоен наград за рубежом: «За заслуги» III степени (Украина), ордена «Кирилл и Мефодий» I степени и Народной Республики Болгария I степени (Болгария), «Достык» II степени (Казахстан, 2005) и др. В 1972 г. удостоен французского почетного приза Парижской академии танца.

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