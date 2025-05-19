Умер хореограф Юрий Григорович

Через два года, в 1946 г., попал в балетную труппу Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова, где прослужил до 1961 г. Исполнил роли в «Князе Игоре» Александра Бородина, «Спартаке» Арама Хачатуряна, «Бахчисарайском фонтане» Бориса Асафьева. Начал пробовать себя в роли постановщика балета с 1947 г. – тогда им был поставлен «Аистенок» на музыку Дмитрия Клебанова.