На Солнце произошла вспышка класса М

14 мая Институт прикладной геофизики сообщил, что в 06:25 мск на Солнце произошла вспышка класса M5.3 – предпоследнего по шкале измерения мощности. Она длилась 37 минут. Позднее ТАСС писал, что в 11:19 мск на Солнце произошла вспышка высочайшего класса – Х2.5. Примерно в то же время были выявлены еще два таких явления мощностью М5.3 и М1.2. В 14:19 мск в Институте заявили о вспышке M7.7 продолжительностью 27 минут.