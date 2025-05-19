На Солнце произошла вспышка класса М
На Солнце зарегистрирована сильная вспышка уровня M3.3. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Вспышка была зарегестрирована в 11:21 мск. Уточняется, что она не опасна для Земли. Активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли может только супер-выброс. Шансов, что активная область доживет до второй половины недели, пока мало.
14 мая Институт прикладной геофизики сообщил, что в 06:25 мск на Солнце произошла вспышка класса M5.3 – предпоследнего по шкале измерения мощности. Она длилась 37 минут. Позднее ТАСС писал, что в 11:19 мск на Солнце произошла вспышка высочайшего класса – Х2.5. Примерно в то же время были выявлены еще два таких явления мощностью М5.3 и М1.2. В 14:19 мск в Институте заявили о вспышке M7.7 продолжительностью 27 минут.
Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения – A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.