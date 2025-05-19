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На Солнце произошла вспышка класса М

Ведомости

На Солнце зарегистрирована сильная вспышка уровня M3.3. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Вспышка была зарегестрирована в 11:21 мск. Уточняется, что она не опасна для Земли. Активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли может только супер-выброс. Шансов, что активная область доживет до второй половины недели, пока мало.

14 мая Институт прикладной геофизики сообщил, что в 06:25 мск на Солнце произошла вспышка класса M5.3 – предпоследнего по шкале измерения мощности. Она длилась 37 минут. Позднее ТАСС писал, что в 11:19 мск на Солнце произошла вспышка высочайшего класса – Х2.5. Примерно в то же время были выявлены еще два таких явления мощностью М5.3 и М1.2. В 14:19 мск в Институте заявили о вспышке M7.7 продолжительностью 27 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения – A, B, C, M и X. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, способны провоцировать магнитные бури.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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