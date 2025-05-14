На Солнце произошла мощная вспышка класса М
На Солнце произошла вспышка класса M5.3 – предпоследнего по шкале измерения мощности. Она длилась 37 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
По информации Института, вспышка была зарегистрирована 14 мая в 06:25 мск.
Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения – A, B, C, M и X. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Днем ранее в 18:38 мск была зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут, передавал ТАСС. Тогда уточнялось, что глобально опасности для Земли она не представляла.
В конце марта на Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса X. Мощные выбросы были видны даже без специальных инструментов. Согласно предварительным оценкам специалистов, явление не опасно для Земли. Ученые допускали, что часть энергии экранировалась солнечным диском, а реальная мощность вспышки выше зафиксированной.