На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Позже ТАСС сообщал, что в 11:19 мск на Солнце произошла вспышка высочайшего класса – Х2.5. Примерно в то же время были зафиксированы еще два таких явления мощностью М5.3 и М1.2. Уже в 14:19 мск в Институте сообщили о вспышке M7.7 продолжительностью 27 минут.