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На Солнце произошла мощная вспышка класса М

Ведомости

На Солнце произошла вспышка класса M5.3 – предпоследнего по шкале измерения мощности. Она длилась 37 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

По информации Института, вспышка была зарегистрирована 14 мая в 06:25 мск.

Позже ТАСС сообщал, что в 11:19 мск на Солнце произошла вспышка высочайшего класса – Х2.5. Примерно в то же время были зафиксированы еще два таких явления мощностью М5.3 и М1.2. Уже в 14:19 мск в Институте сообщили о вспышке M7.7 продолжительностью 27 минут.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения – A, B, C, M и X. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

Днем ранее в 18:38 мск была зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 19 минут, передавал ТАСС. Тогда уточнялось, что глобально опасности для Земли она не представляла.

В конце марта на Солнце была зафиксирована вспышка высочайшего класса X. Мощные выбросы были видны даже без специальных инструментов. Согласно предварительным оценкам специалистов, явление не опасно для Земли. Ученые допускали, что часть энергии экранировалась солнечным диском, а реальная мощность вспышки выше зафиксированной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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