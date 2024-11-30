Что такое магнитные бури как они влияют на нас

Геомагнитная буря – это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, который достигает нашей планеты. Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека и действуют на всех по-разному: одни в полной мере ощущают это явление на себе, другие его попросту не замечают. Чтобы понять, почему так происходит, для начала надо разобраться в природе магнитных бурь.