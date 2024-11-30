Что такое магнитные бури как они влияют на нас

Что такое магнитные бури как они влияют на насВсе самое главное о том, как уберечься от последствий вспышек на Солнце
Геомагнитная буря – это возмущение магнитосферы Земли. Оно происходит под влиянием резкого изменения скорости солнечного ветра, который достигает нашей планеты. Магнитные бури способны влиять на самочувствие человека и действуют на всех по-разному: одни в полной мере ощущают это явление на себе, другие его попросту не замечают. Чтобы понять, почему так происходит, для начала надо разобраться в природе магнитных бурь.
Как появляются магнитные бури
На Солнце периодически происходят вспышки – процессы по высвобождению световой, тепловой и кинетической энергии. Их периодичность зависит от фазы солнечного цикла. Солнечные вспышки длятся всего нескольких минут, но количество высвобожденной за это время энергии может достигать миллиардов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность сброшенной на Нагасаки атомной бомбы составила 25 мегатонн.
В результате такого высвобождения энергии в межпланетном пространстве образуются магнитные облака. Это области солнечного ветра – потока выбрасываемых Солнцем ионизированных частиц. Когда такие магнитные поля достигают Земли, они провоцируют магнитные бури. Как правило, магнитные поля долетают до Земли в течение нескольких дней после вспышки на Солнце, но иногда для этого им требуется меньше суток.
В зависимости от своей интенсивности, магнитные бури подразделяются на уровни. Так, магнитные бури класса G1 – наиболее слабые, с повышением индекса их мощность увеличивается. Самые сильные магнитные бури идентифицируют как G5.
Мощные магнитные бури могут вызывать полярное сияние. Так, в середине августа 2024 г. северное свечение наблюдали в Москве. Помимо полярного сияния, результатом действия магнитных бурь может стать выход из строя систем спутниковой навигации и радиосвязи.
Как были обнаружены магнитные бури
Феномен геомагнитных бурь в начале XIX века открыл немецкий естествоиспытатель и географ Александр Гумбольдт. Наблюдая за сильными магнитными отклонениями в Берлине зимой 1806 г., он выявил взаимосвязь между ними и северным сиянием. Гумбольдт доказал, что оба явления вызваны одной и той же причиной. Этот феномен он назвал магнитными бурями. Позже всемирная сеть магнитных обсерваторий подтвердила, что магнитные бури происходят не в отдельно взятом регионе, а на всей планете.
Связь между геомагнитными бурями и активностью на солнце установил другой ученый – англо-ирландский астроном Эдвард Сабин. Это открытие он сделал во время проведения исследований в 1851 и 1852 гг. А уже в 1859 г. впервые была задокументирована вспышка на Солнце. Ее наблюдали британские астрономы Ричард Кэррингтон и Ричард Ходжсон.
Как геомагнитные бури влияют на здоровье человека
Взаимосвязь между человеческим здоровьем и солнечной активностью изучает наука гелиобиология. При этом, не все ученые уверены в том, что эта взаимосвязь действительно существует, пишет портал Health. Тем не менее, ряд исследователей видят прямую зависимость самочувствия некоторых людей от вспышек на Солнце.
По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Тамары Бреус, которые приводятся на сайте Гидрометцентра, человеческий организм реагирует на геомагнитные бури нарушением внутренних ритмов. Наибольшему влиянию в этом случае подвержены нервная и сердечно-сосудистая системы. Среди последствий влияния геомагнитных бурь на здоровье человека ученые выделяют следующие:
аритмия;
скачки артериального давления;
увеличение вязкости крови;
замедление кровотока в капиллярах;
эпилептические припадки;
инфаркт миокарда.
Кроме того, в период солнечной активности человек может чувствовать слабость и головокружение, а также бессонницу и апатию.
При этом, влияние магнитных бурь наиболее остро ощущают на себе метеочувствительные люди, а также те, кто страдает от нервных и сердечно-сосудистых заболеваний. По словам Бреус, полностью здоровый организм слабо реагирует на геомагнитные возмущения, в отличие от больного и, как следствие, ослабленного.
Исследования о влиянии магнитных бурь на жизнедеятельность человека
Итак, ряд исследований показывает, что между частотой возникновения у людей сердечных приступов и вспышками на Солнце действительно существует взаимосвязь, однако прочной доказательной базы для этого утверждения нет.
Так, профессор физики Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси Дэйл Гэри считает, что, несмотря на то, что солнечная активность влияет на работу электроники на Земле, она не сказывается на самочувствии людей. По его словам, изменения в магнитном поле, которые происходят в результате солнечных вспышек, слишком незначительны, чтобы влиять на человеческий организм.
При этом, количество госпитализаций людей с психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями во время действия магнитных бурь примерно в два раза превышает статистику в периоды «затишья», говорится в исследовании российских ученых.
Что делать во время сильных магнитных бурь
В зависимости от того, повышенным или пониженным давлением страдает человек, специалисты советуют соблюдать разные рекомендации в период магнитных бурь, чтобы облегчить симптомы. Кроме того, во время магнитных бурь лучше воздержаться от употребления алкоголя и жирной пищи. Тем, кто страдает от гипертонии, вегето-сосудистой дистонии и других недомоганий следует держать под рукой свои привычные лекарства.
Во время геомагнитных возмущений также рекомендуется снизить уровень стресса, а чтобы успокоиться, принять рекомендованные специалистом препараты и настойки.