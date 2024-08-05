На Земле прошла сильная магнитная буря
За последние 24 часа магнитная буря на Земле достигала уровня G3, который считается высоким. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.
При этом, согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря была на уровне G1 около 06:00 мск, а затем прекратилась. В ближайшие дни таких природных явлений на Земле не ожидается.
Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи.