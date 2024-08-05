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На Земле прошла сильная магнитная буря

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За последние 24 часа магнитная буря на Земле достигала уровня G3, который считается высоким. Об этом свидетельствуют данные Института прикладной геофизики.

При этом, согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря была на уровне G1 около 06:00 мск, а затем прекратилась. В ближайшие дни таких природных явлений на Земле не ожидается.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уточнил, что 5 августа магнитосфера Земли ожидается в диапазоне от спокойной до неустойчивой. На фоне сильной магнитной бури жители Сибири и Урала ночью могли наблюдать полярное сияние, сообщило «РИА Новости».

Индекс G оценивает силу магнитных бурь. Выделяется пять уровней, где G1 – самое слабое возмущение, а G5 – самое мощное. При буре уровня G3 могут наблюдаться проблемы в работе энергосистем, ложные срабатывания предохранителей, сбои в спутниковой навигации и радиосвязи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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