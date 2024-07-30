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Россиян предупредили о сильных магнитных бурях с 30 июля

Ведомости

Сильные магнитные бури ожидаются на Земле с 30 июля по 1 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, 30 июля существует высокая вероятность магнитных бурь – до уровня G3, 31-го июля и 1 августа – до среднего уровня G2.

«Однако начало магнитных бурь ожидалось еще прошедшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным, и только после 3:19 по мск перешло в слабо возмущенное состояние», – написал Леус.

На портале «Метеовести» центра «Фобос» сообщалось, что в ночь на 29 июля впервые за 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Явление попало в двадцатку самых сильных вспышек 2024 г. До этого также наблюдалось несколько вспышек среднего уровня и «близкого к максимально возможному», что, как отмечают синоптики, говорит о начале нового периода активности на Солнце.

В мае Центр прогнозов космической погоды (SWPC) США сообщал о геомагнитной буре «экстремального» уровня G5, подчеркнув, что в последний раз такое геомагнитное воздействие на Землю возникало осенью 2003 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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