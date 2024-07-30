Россиян предупредили о сильных магнитных бурях с 30 июля
Сильные магнитные бури ожидаются на Земле с 30 июля по 1 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, 30 июля существует высокая вероятность магнитных бурь – до уровня G3, 31-го июля и 1 августа – до среднего уровня G2.
«Однако начало магнитных бурь ожидалось еще прошедшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным, и только после 3:19 по мск перешло в слабо возмущенное состояние», – написал Леус.
На портале «Метеовести» центра «Фобос» сообщалось, что в ночь на 29 июля впервые за 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Явление попало в двадцатку самых сильных вспышек 2024 г. До этого также наблюдалось несколько вспышек среднего уровня и «близкого к максимально возможному», что, как отмечают синоптики, говорит о начале нового периода активности на Солнце.
В мае Центр прогнозов космической погоды (SWPC) США сообщал о геомагнитной буре «экстремального» уровня G5, подчеркнув, что в последний раз такое геомагнитное воздействие на Землю возникало осенью 2003 г.