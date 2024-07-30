Россиян предупредили о сильных магнитных бурях с 30 июля

На портале «Метеовести» центра «Фобос» сообщалось, что в ночь на 29 июля впервые за 12 дней на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5. Явление попало в двадцатку самых сильных вспышек 2024 г. До этого также наблюдалось несколько вспышек среднего уровня и «близкого к максимально возможному», что, как отмечают синоптики, говорит о начале нового периода активности на Солнце.